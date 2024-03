¡Terrible! 'Chacaloncito' denuncia que extorsionadores le exigen 500 soles para no hacerle daño

La ola de inseguridad y crimen organizado no para de crecer en Lima. El cantante Jhoan Mendoza, más conocido como 'Chacaloncito', salió a denunciar públicamente que está siendo víctima de un grupo de extorsionadores que le exige el pago de 500 soles para no atentar contra su vida.

El cantante de chicha se presentó en la más reciente emisión de el programa de Panamericana TV, 'Dilo fuerte'. Según la denuncia pública que hizo, el pasado fin de semana recibió mensajes, llamadas, además de audios y videos, donde los delincuentes amenazan con atentar contra su vida.

"He recibido amenazas el sábado. Voy hacer la denuncia pertinente, también voy a pedir a mis amigos, que son autoridades, que me ayuden, que me orienten", lamentó el cantante en conversación con Lady Guillén.

En otro momento, Jhoan Mendoza afirmó que tiene mucho miedo por las amenazas, ya que los extorsionadores le piden 500 soles para dejarlo vivir y dejar de amedrentarlo.

"Tengo mucho miedo, no quería salir solo, quería que mis amigos me acompañen pero no quisieron porque tienen miedo. No somo delincuentes, no le hacemos daño a nadie", contó visiblemente afectado, ya que los delincuentes le envían mensajes con armas para atemorizarlo.