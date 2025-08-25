Maju Mantilla REAPARECE en TV y rompe su silencio tras separación de Gustavo Salcedo

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras varios días de ausencia, Maju Mantilla volvió a la conducción de 'Arriba Mi Gente'. Durante la transmisión en vivo, la exreina de belleza no dudó en romper su silencio tras el sorpresivo y polémico anuncio de su separación con el empresario Gustavo Salcedo.

Maju Mantilla reaparece en vivo en 'Arriba mi gente'

El 20 de agosto, Gustavo Salcedo remeció la farándula al lanzar un potente comunicado en sus redes sociales donde revelaba que su matrimonio con Maju Mantilla había llegado a su fin tras varios meses transcurridos e incluso, aseguró que se dio tras conciliación de ambas partes. Tras ello, la exMiss Mundo generó la preocupación de sus seguidores por mantenerse en reserva y no dar mayores detalles de las causas de su separación.

Incluso, Maju decidió ausentarse por varios días de la conducción del programa matutino que tiene en Latina, causando mayores especulaciones sobre cómo se encontraría tras el fin de su historia de amor con el empresario y padre de sus dos hijos. En medio de esos días en que no apareció frente a las cámaras de televisión y mantenerse en gran hermetismo, surgieron especulaciones de que pudo existir una infidelidad de por medio.

Sin embargo, este lunes 25 de agosto, Maju Mantilla reapareció en 'Arriba mi gente' luciendo un elegante vestido fucsia y, con un semblante que reflejaba serenidad y tranquilidad para romper su silencio con un breve mensaje.

Mensaje de Maju tras su separación de Gustavo Salcedo

Con una gran sonrisa y tras saludar a sus compañeros de conducción como Fernando Díaz y Santi Lesmes, Maju se dirigió a sus televidentes para, de forma sutil, referirse al complicado momento que atraviesa en estos días a nivel familiar.

La presentadora de televisión señaló que no solo su ruptura amorosa habría sido el motivo por el cual decidió alejarse por unos días de las pantallas, sino que tendría otros temas personales que prefiere mantenerlos en reserva y que sabe que podrá resolverlos de forma privada.

"Buenos días, Fernando, Santi y a todas las familias lindas que siempre nos ven, gracias por estar con nosotros unas semanas más. Quiero aprovechar este momento, esta mañana, para saludarlos, pero también para decirles que estos días para mí han sido días complicados para mi familia para mí, esto se suma a que tengo otros temas personales que me mantienen preocupada , pero como siempre me ha caracterizado, yo voy a revolver mis problemas de forma privada, sin exponerlos", señaló.

Pide respeto a su privacidad

Finalmente, pidió que se respete su privacidad y su decisión de no dar más detalles en televisión sobre la situación que atraviesa con Gustavo Salcedo. Agradeció a todas las personas que se preocuparon por ella y le brindaron su apoyo incondicional.

"Les pido que se dejen de suposiciones, especulaciones y juicios erróneos porque no voy a hablar del tema, no lo voy a hacer. (...) Voy a agradecerles a ustedes por su cariño, pero sobre todo por su comprensión. Gracias por eso y estamos aquí para continuar trabajando", agregó, a la vez que resaltaba que continuará con su ritmo de trabajo habitual.

De esta manera, Maju Mantilla reapareció en vivo en 'Arriba Mi Gente' y lanzó un potente mensaje tras rumores de presunta infidelidad luego del anuncio de separación de Gustavo Salcedo, que remeció a toda la farándula local.