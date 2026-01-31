Terror en Breña: Un hombre con discapacidad resultó herido tras detonación de explosivo contra mototaxi

31/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Continúan los ataque criminales que ponen en peligro la vida de la población. En Breña, un hombre con discapacidad resultó herido luego de la detonación de un artefacto explosivo dejado contra una mototaxi.

Propietario de unidad menor denunció el hecho

El dueño de la unidad afectada denunció ante la Policía Nacional que el atentado se registró al rededor de la 1:00 a. m. cuando un grupo de delincuentes llegaron a bordo de una motocicleta y un vehículo por la intersección de los jirones Orbegoso y Napo. Estos sujetos dejaron un artefacto explosivo dejaron un artefacto explosivo en la parte delantera de la mototaxi para huir sin rumbo conocido.

Tras el escape de estas personas, el encargado de vigilancia, un hombre de 58 año que padece diabetes y se moviliza en silla de ruedas, se percata de los delincuentes, por lo que sale del vehículo donde descansaba para acercarse a la unidad donde encontró el explosivo. Cuando quiso alejarse para protegerse el dispositivo detonó, por lo que fue alcanzado por la onda expansiva.

La víctima fue trasladada hasta una centro de salud para la atención de sus lesiones, especialmente por su delicada situación como paciente con diabetes y con discapacidad.

Denuncian extorsión

El dueño de la unidad informó que no recibió amenazas previo o después del atentado, sin embargo, reportó que los dirigentes de la Asociación Amanecer, al que antes pertenecía, recibieron mensajes extorsivos de la banda autodenominada 'La Federación', por lo que presume que el atentado sería dirigido a ellos.

"Los extorsionadores han pensado que yo pertenezco a la asociación y me han dinamitado la mototaxi, por la línea. Hace dos semanas habían estado comenzando a mandar imágenes por WhatsApp a las asociaciones. Nos pedían ponernos a derecho sino iban a comenzar a dejar muertos", informó.

Agregó que en el distrito de Breña existen cinco asociaciones a quienes les pagan un cupo de 5 soles diarios. Ante la situación que se vive y tras el ataque a decidido alejarse del sector de mototaxis.

Sujetos detonaron un artefacto explosivo contra mototaxi en Breña, el dueño ha decidido alejarse del rubro para salvaguardar su vida.