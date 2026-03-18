Marruecos se defiende tras ser declarado campeón de África: "Queremos que se aplique el reglamento"

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Recientemente se ha registrado una de las decisiones más polémicas del mundo del fútbol, en la que la Confederación Africana de Fútbol determinó que Senegal pierde la final de la Copa Africana de Naciones 2025-2026 otorgándole dicho título a Marruecos, que se ha defendido tras algunas críticas recibidas.

Marruecos se defiende tras ser declarado campeón de África

La Real Federación Marroquí de Fútbol se pronunció luego de conocerse que fue desigando campeón de África. Al respecto, informó que tomó nota de la decisión y aclaró que su recurso presentado ante el Comité de Apelación no tuvo como objetivo cuestionar el desempeño deportivo.

Así, mediante un comunicado oficial, el máximo del fútbol de Marruecos indicó que su planteamiento buscaba únicamente la aplicación del reglamento vigente y reafirma "su compromiso con el respeto de las normas, la claridad del marco competitivo y la preservación de la estabilidad en las competiciones africanas".

Hay que recordar que, el resultado pasó de ser 1 a 0 a favor de la selección de Senegal con el gol de Gueye a 3 a 0 a favor de la escuadra marroquí. "Asimismo, felicitar a todas las selecciones que han participado en esta edición del CAN, que ha supuesto un momento importante para el fútbol africano", manifestó la RMFM en un comunicado.

Marruecos se basa en precedentes de la Copa de África

Cabe señalar que, Marruecos ha añadido argumentos para justificar el hecho de quitar un título a un equipo para dárselo a al rival por un abandono del campo de juego en pleno partido. Para defender su postura, la Real Federación Marroquí de Fútbol se ha basado en dos precedentes de hechos similares que terminaron en la misma decisión.

Estos son los siguientes: la final de la Liga de Campeones de la CAF de 2018/2019 entre Wydad Casablanca y Espérance de Tunis que fue suspendida durante el partido de vuelta en Rades después de que Casablanca decidiera no reanudar el encuentro Más tarde, Tunis fue declarado ganador. El Comité Disciplinario de la CAF sancionó a WAC con la pérdida del partido por incomparecencia, decisión que fue confirmada en apelación por la CAF.

El otro caso es la Supercopa de Turquía 2023/2024 entre el Fenerbace y el Galatasaray, el primer club mencionado abandonó el gramado en el minuto 1 en respuesta a una decisión del árbitro lo que provocó la suspensión inmediata del partido. Tras ello, la Federación Turca de Fútbol (FTF) sancionó a Fenerbace otorgando a Galatasaray una victoria de 3 a 0.

Como vemos, tras cuestionamientos y críticas recibidas, Marruecos se defiende tras ser declarado campeón de África. Al respecto, la Real Federación Marroquí de Fútbol se ha pronunciado aclarando que solo buscan que se aplique el reglamento.