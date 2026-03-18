Balcázar "es un rehén del Parlamento", cuestiona analista: Presidente habría roto coordinaciones con Miralles

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el analista Iván Hurtado se pronunció sobre la salida de Denisse Miralles de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Al respecto, indicó que esta decisión evidenciaría un "quiebre en la comunicación interna" con el presidente José María Balcázar.

Criticó a Balcázar por salida de Miralles

Durante entrevista con Manuel Rosas para Exitosa Perú, Hurtado calificó al jefe de Estado como un "rehén del Parlamento". A ello se le suma que ni siquiera habría sido capaz de firmar él mismo la carta de despido de la expremier. Asimismo, criticó la actuación de las autoridades del Ejecutivo y Legislativo.

En ese sentido, aclaró que la situación actual en la política no sería una crisis, este escenario de constantes cambios en el Ejecutivo, sería "la nueva normalidad" impuesta por el Parlamento. Según añadió, las actuales autoridades han decidido "abandonar" los problemas que aquejan a la ciudadanía. "Es muy lamentable", añadió.

Según el analista Hurtado, no se trató de una renuncia, sino de un despido hacia Miralles, por lo que se evidenciaría una posible "mala relación" entre la expremier y el presidente Balcázar. Esto se habría desatado debido a que Miralles no habría alcanzado los votos necesarios para que el Congreso le otorgue el voto de confianza a su Gabinete.

"Miralles claramente no ha tenido una buena relación con el presidente José María Balcázar en términos de coordinación (...) Lo que muestra que el presidente Balcázar es un rehén del Parlamento, de las fuerzas políticas ahí representadas", dijo a nuestro medio de comunicación, este miércoles 18 de marzo.

Presidente "no tuvo valor"

Es así que, Balcázar no habría tenido valor para enfrentar al Congreso de la República, debido a que no permitió que el Miralles y su Gabinete Ministerial se presenten ante el Pleno, este miércoles 18 de marzo, y expliquen su plan de Gobierno, cuestionó Hurtado.

"Vemos a un presidente que prácticamente se ha arrodillado frente a las fuerzas políticas dominantes en el Parlamento", enfatizó el analista, quien además, consideró que las bancadas parlamentarias no habrían otorgado la confianza a Miralles-

Cabe mencionar que, los partidos políticos solo buscan personajes políticos que sean "altamente manipulables" para conseguir su beneficio propio, por lo que, al aparecer una autoridad con personalidad imponente, tomarían la salida fácil de denegar la confianza. "Lo que quieren son marionetas", precisó.

Es así como, el analista Hurtado consideró que los intereses particulares de las bancadas del Congreso se estarían imponiendo por encima de los intereses del país; ello se ve reflejado en la salida de Miralles de la PCM.