Congreso no influyó en cambio de premier, asegura Rospigliosi: "Ha sido una exclusiva decisión de Balcázar"

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, fue consultado sobre los recientes cambios en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Al respecto, descartó que la salida de la expremier Denisse Miralles haya sido influenciada por el Congreso de la República.

Niega influencia del Parlamento

Mediante una conferencia de prensa, desde las instalaciones del Parlamento, Rospigliosi indicó que este acto fue exclusivamente decidido por el presidente José María Balcázar, quien ha evitado brindar detalles sobre los motivos por los que le pidió a Miralles que de un paso al costado.

"Como es obvio, yo puedo decir que no es el Congreso, el que ha influido en el cambio de la señora Miralles, quien ha cambiado al presidente del Consejo de Ministros ha sido el propio presidente Balcázar, él mismo ha dicho que está dentro de sus facultades, cosa que nadie niega", dijo ante la prensa, este miércoles 18 de marzo.

En ese sentido, recordó que distintas bancadas ya habían anticipado que otorgarían y en otras ocasiones no, el voto de confianza al Gabinete Miralles. Por ello, negó que el Congreso como tal, haya tenido alguna influencia o participación en la renuncia de la expremier.

Si bien algunas agrupaciones ya habrían decidido su postura, otras habían indicado que iban a escuchar primero los planteamientos del Ejecutivo, este miércoles 18 de marzo, frente al Pleno para así definir su postura; sin embargo, la presentación del Gabinete no se llegó a ejecutar. "Más que eso yo no puedo decir cuales son los problemas que ha tenido el Gobierno", añadió.

Sobre presunta falta de presupuesto de la Fiscalía

En otro momento, el parlamentario se pronunció en torno a la constante ola de violencia que se vive en el país, que, exactamente viene atentando contra las empresas de transporte público. Al respecto, lamentó que se continúen reportando fallecimientos de transportistas y pasajeros producto de ataques armados por parte de extorsionadores.

Según indicó, la Fiscalía de la Nación no estaría realizando las investigaciones correspondientes, pero esto no se debería a una falta de presupuesto, por el contrario, Rospigliosi asegura que cuentan con dinero suficiente para realizar las diligencias de ley en torno a dichos casos de violencia contra la ciudadanía.

"La Fiscalía sí tiene dinero para investigar y perseguir a militares y policías por hechos ocurridos hace 30 o 40 años, pero a los delincuentes, al 'negro Marín', por ejemplo, el sistema judicial, después de haberlo extraditado, lo acaba de liberar, así es que hay otro tipo de problemas", enfatizó el presidente del Congreso.

Es así como, el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, descartó que el Congreso haya tenido influencia en la salida de Denisse Miralles de la PCM.