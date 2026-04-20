Fuga de gas en Surquillo: Osinergmin supervisa laboras de Cálidda para atender la emergencia

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una peligrosa fuga de gas se reportó sobre la mañana de este lunes 20 de abril en Surquillo. Según información recogida por Exitosa, esta deflagración se habría ocasionado por una excavación que se viene realizando en una construcción en la avenida República de Panamá.

Por ello, a través de las redes sociales se publicaron varios videos que mostraron como este recurso natural escapa de la tubería rota generando una profunda alarma en los vecinos de la zonas aledañas.

Osinergmin supervisa labores de Cálidda en fuga de gas

Como era de esperarse, personal de Cálidda llegó hasta este punto en Surquillo para atender de inmediato esta emergencia. El cuerpo general de Bomberos también hizo lo propio indicando que podría tratarse de una tubería matriz por la cantidad de gas que emana en dicho punto.

A su vez, integrantes del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) también se hicieron presentes para supervisar de primera mano las labores realizadas por el personal de la empresa encargada de la distribución de gas en todo el país.

Según indicaron, el suministro de este recurso natural ha sido restringido en la zona para permitir que los trabajos puedan llevarse a cabo sin ningún tipo de inconveniente.

"Osinergmin supervisa in situ labores de la empresa Cálidda para atender la fuga de gas natural registrada esta mañana tras rotura de tubería durante labores de construcción de una inmobiliaria a la altura de la cuadra 51 de la Av. República de Panamá en Surquillo. El suministro de gas natural se está cortando para evitar riesgos a la ciudadanía", indicaron.

Osinergmin supervisa atentamente la fuga de gas ocurrida en Surquillo.

Hasta que el servicio se reestablezca

De acuerdo a su pronunciamiento, el personal de Osinergmin estará en el lugar hasta que la emergencia sea controlada del todo y el servicio vuelva a la normalidad en el sector. Además, se tomaron medidas respecto a los grifos cerca al siniestro para que ningún ciudadano se vea afectado.

"Osinergmin mantendrá la labor de supervisión hasta el control de la emergencia y reposición del servicio de gas natural, una vez que se restablezcan las condiciones de seguridad. También se ha verificado que los grifos aledaños no han sido afectados, han activado su plan de contingencia y han suspendido la atención como medida de seguridad", añadieron.

En resumen, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) supervisará los trabajos de Cálidda para atender la fuga de gas registrada en Surquillo.