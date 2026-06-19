Fatídico accidente: Mujer pierde la vida luego de que explotara celular que cargaba dentro de un carro

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una mujer de 47 años perdió la vida luego de que explotara su celular mientras lo cargaba en el interior de un carro en el que viajaba como acompañante tras quedar en estado crítico producto de la gravedad de las lesiones

Mujer pierde la vida en un accidente trágico

Hay que mencionar que, la víctima fue identificada como María Lucila Pagani, de 47 años, y el hecho ocurrió en la provincia de Córdoba, Argentina. La mujer permanecía hospitalizada en una unidad especializada para pacientes con quemaduras severas desde el pasado fin de semana, cuando se registró el incidente que finalmente le causó la muerte.

Ella laboraba en la Prosecretaría de Relaciones Internacionales y en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles en la Facultad de Ciencias Sociales. Además, integraba la Comisión Interclasutros de Derechos Humanos y se desempeñaba como docente de nivel medio y superior. En paralelo, se desempeñaba como investigadora.

Su muerte fue el desenlace fatídico de un siniestro que combinó la explosión de un dispositivo móvil con el despiste del vehículo en el que iba junto a otra persona que sufrió lesiones menores. Este hecho se suscitó en Córdoba, en la ruta E-53, en Argentina.

Equipos de emergencia acudieron hasta el lugar del hecho y trasladaron a la víctima al Instituto Quemado, centro hospitalizado que funciona en el Hospital Córdoba, donde la maestra permaneció en estado crítico, con pronóstico reservado.

La fémina tenía lesiones producto de quemaduras, afección de vía aérea y diagnóstico de heridas politraumáticas. Esto tiene que ver también con el siniestro vial que siguió a la explosión, que hizo descarrilar el vehículo.

¿Qué dicen los especialistas sobre este accidente fatídico?

Aunque son pocos frecuentes, los incidentes vinculados a la batería de litio puedan tener graves consecuencias graves. Estos dispositivos almacenan grandes cantidades de energía en espacios reducidos y funcionan mediante reacciones electroquímicas controladas.

Cuando se produce una falla interna o una alteración en el sistema que regula la carga, la temperatura puede elevarse rápidamente y desencadenar un incendio o una explosión.

Los profesionales en el tema, explicaron a diversos medios argentinos que el riesgo aumenta cuando las baterías presentan daños físicos, han sufrido golpes o usan accesorios de carga de procedencia dudosa.

Como vemos, una mujer perdió la vida luego de que quedara en estado critico debido a que un celular que cargaba en el interior de un auto explotó seguido de un incendio vial que ocasionó que la unidad vehicular terminara por descarrilarse.