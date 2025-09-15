RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¡Atención conductores!

Desde este 15 de septiembre permanecerá cerrado un tramo de Av. Grau: Conoce AQUÍ el plan de desvío vehicular

Desde hoy, lunes 15 de septiembre estará cerrada la Av. Grau entre los tramos de la Av. Aviación y el Jr. Junín, debido a la construcción de la nueva vía expresa que unirá el Metropolitano con el Metro de Lima.

Obras en la Av. Grau.
15/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 15/09/2025

¡Atención conductores! Desde hoy, lunes 15 de septiembre, un tramo importante de la Av. Grau permanecerá cerrado, debido a las obras de la nueva vía expresa que interconectará al Metropolitano con la Línea 1 del Metro de Lima.

De acuerdo con lo informado previamente por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S. A. (EMAPE), el plan de desvío vehicular contempla el cierre total de la mencionada avenida, entre los cruces de la Av. Aviación y el Jr. Junín.

Plan de desvío vehicular por 90 días:

Las obras a ejecutar en la transitada avenida durarán 90 días calendario, el cierre del tramo marca el inicio de los trabajos del segundo tramo (2.8 km) del futuro punto que unirá a los distritos de Villa El Salvador y Carabayllo. En ese sentido, las rutas de desvío vehicular han quedo establecidos de la siguiente manera: 

  • De El Agustino a Lima: los autos deberán desviar por los jirones Junín y Lucanas para retomar su trayecto en la avenida Grau. De Lima a El Agustino: pueden llegar por los jirones Cangallo, Santa Rosa y Junín para llegar a la avenida Grau.
  • De La Victoria a Lima: si vienen de la avenida Nicolás Ayllón, pueden seguir por la avenida José de la Riva Agüero, la calle Cáceres y los jirones Alfonso Ugarte, Junín y Lucanas para entrar a la avenida Grau; si vienen de la avenida Aviación, podrán doblar por la vía auxiliar de la avenida Grau.
  • De Lima a La Victoria: pueden seguir circulando por la vía auxiliar de la avenida Grau, girar hacia los jirones Antonio Bazo y Antonio Raimondi para continuar la ruta en la avenida Aviación.

Plan de desvío vehicular.
Avances de la obra

Según lo comunicado por la comuna capitalina, han concluido recientemente los trabajos de pavimentación en ambos sentidos del primer tramo de la vía Expresa Grau, entre la Plaza Grau y el jirón Lucanas

A la fecha, vienen ejecutando el vaciado de concreto en el tramo que va desde los jirones Lucanas hasta Huánuco, mientras se construyen las zapatas y pilares de dos de las cuatro nuevas estaciones del Metropolitano, las cuales están avanzadas en un 34 %.

La obra también incluye la construcción de pavimento rígido de concreto desde la Plaza Grau hasta el jirón Junín, además del fresado y asfaltado de las vías auxiliares en el tramo de Lucanas a Junín. Asimismo, se implementará un moderno sistema de semaforización para optimizar la circulación vehicular en la vía.

Desde la MML apuntan que el tiempo de traslado de los ciudadanos de Lima sur a norte será de 45 minutos (actualmente es el doble) con la interconexión del Metropolitano y la Línea 1 del Metro de Lima, parte de ese objetivo empieza este lunes 15 de septiembre con la obra a ejecutarse en el tramo de la Av. Grau. 

Temas relacionados Av. Grau Centro de Lima Municipalidad Metropolitana de Lima plan de desvío vehicular Vía Expresa

Últimas noticias
