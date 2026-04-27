Ica: Científicos descubren nueva especie de 'escarabajo araña' en la Reserva Nacional San Fernando

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Reserva Nacional San Fernando, ubicada en la provincia de Nasca, región Ica, fue escenario de un hallazgo científico importante que suma un nuevo capítulo a la extensa biodiversidad del Perú.

En este espacio marino-costero, donde confluyen desierto, lomas y acantilados, un equipo internacional de investigadores identificó una nueva especie de escarabajo araña: el Trigonogenius jocelynae. El descubrimiento fue publicado en la revista especializada The Coleopterists Bulletin y constituye el primer registro de este género en ecosistemas de lomas costeras.

El trabajo de los científicos

El estudio estuvo a cargo de T. Keith Philips y Jacob G. Bowen, del Systematics and Evolution Laboratory de la Western Kentucky University (EE.UU.), junto a Kyle A. Whorrall, investigador de la misma institución y de la University of Auckland (Nueva Zelanda).

Los trabajos de campo comenzaron en 2019 y se centraron en la colecta de ejemplares en las lomas costeras de San Fernando, ecosistemas singulares que dependen de la humedad de la neblina del Pacífico y que conviven con zonas desérticas.

Los escarabajos del género Trigonogenius son pequeños coleópteros (insectos con piezas bucales de tipo masticador, y las alas delanteras como armaduras) conocidos como "escarabajos araña", caracterizados por su aspecto globoso y hábitos asociados a ambientes áridos.

La nueva especie se distingue por surcos longitudinales muy marcados en el pronoto (parte delantera) y patrones definidos en los élitros (alas traseras), rasgos que la diferencian de otras especies registradas en el país.

Trigonogenius jocelynae, nueva especie hallada en Ica.

Importancia del hallazgo

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) destacó que este hallazgo amplía el conocimiento sobre la diversidad y distribución de este grupo en América del Sur.

"[La Reserva Nacional San Fernando] se consolida como un espacio estratégico para la conservación de ecosistemas costeros, desérticos y de lomas. Este hallazgo científico demuestra la importancia de las áreas naturales protegidas como refugios de especies únicas y subraya la necesidad de continuar con inventarios biológicos y estudios científicos que permitan valorar y conservar la riqueza natural del Perú", señaló José Carlos Nieto, presidente ejecutivo del Sernanp.

El descubrimiento del Trigonogenius jocelynae no solo enriquece la lista de especies presentes en el Perú, sino que también refuerza el valor de las áreas naturales protegidas como espacios de investigación y conservación.

La Reserva San Fernando se confirma como un laboratorio natural donde la ciencia y la biodiversidad se encuentran, recordando que cada hallazgo es una oportunidad para valorar y proteger el patrimonio biológico del país.