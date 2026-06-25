Mario Irivarren revela que coincidió con Alondra García en un restaurante: ¿Cuál fue su reacción?

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Irivarren volvió a llamar la atención de sus seguidores luego de revelar una inesperada coincidencia con su expareja, Alondra García Miró. El exchico reality contó que ambos estuvieron en el mismo restaurante, pero lo que más sorprendió fue la decisión que tomó al percatarse de la presencia de la modelo, una reacción que rápidamente generó todo tipo de comentarios.

El encuentro de Mario y Alondra

Durante la más reciente edición de su pódcast La Manada, el conductor relató cómo ocurrió el encuentro. Explicó que llegó al establecimiento cuando Alondra ya se encontraba cenando junto a una amiga y que ambas mesas estaban ubicadas a pocos metros de distancia. Pese a ello, prefirió mantenerse en su lugar y evitar cualquier acercamiento, pues consideró que hacerlo habría sido innecesario.

Asimismo, Mario detalló que nunca existió un contacto visual entre ambos . Según explicó, la modelo permaneció de espaldas durante toda la velada, por lo que incluso desconoce si ella llegó a notar su presencia. En ese contexto, dejó claro que la situación fue completamente casual y que no hubo ningún tipo de interacción entre los dos.

No obstante, el influencer precisó que su reacción habría sido distinta si el encuentro se hubiera producido de forma espontánea, por ejemplo, al cruzarse frente a frente al ingresar o salir del restaurante. En ese escenario, aseguró que sí habría optado por saludarla con total naturalidad, ya que considera que ese tipo de situaciones sí ameritan un gesto cordial.

Las declaraciones no tardaron en viralizarse en redes sociales, donde miles de usuarios comentaron la anécdota. Entre las reacciones destacó un mensaje que señalaba que Mario era capaz de reconocer a Alondra incluso de espaldas, comentario que el exchico reality tomó con humor.

Mario Irivarren estuvo interesado en Laura

Mario Irivarren sorprendió a sus seguidores al revelar que, años atrás, estuvo interesado en iniciar un romance con Laura Spoya. El empresario contó que conoció a la exMiss Perú en una época en la que ambos compartían círculos de amigos y actividades sociales. Según relató, uno de los primeros encuentros que recuerda ocurrió durante un viaje grupal a Paracas alrededor del 2015.

Mario explicó que, aunque nunca fue insistente, sí intentó acercarse a la modelo y conocerla un poco más. Sin embargo, las circunstancias no favorecieron el desarrollo de una historia sentimental. Con el paso de los años, ambos continuaron sus caminos por separado y formaron relaciones con distintas parejas, manteniendo una amistad cordial y cercana.

Es así que, en medio de la curiosidad que aún despierta su antigua relación, Mario Irivarren dejó claro que aquel encuentro con Alondra García Miró fue solo una coincidencia. Sin saludos ni conversaciones, la anécdota terminó generando un amplio debate y divertidas reacciones entre los seguidores de ambos.