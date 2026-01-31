¿Subió el precio del DÓLAR HOY en Perú? Así cotiza el tipo de cambio este sábado, 31 de enero

31/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Mantenerse informado del tipo de cambio del dólar en Perú a través de fuentes confiables (bancos, sitios oficiales, medios económicos) te permite anticiparte a cambios que podrían impactar tu economía. Por ello, te revelamos cómo cotiza este sábado, 31 de enero.

¿Cuál es el precio del dólar este 31 de enero?

La influencia del dólar va más allá del comercio internacional: afecta el ahorro, el crédito, los precios y la percepción de estabilidad económica de un país. Por ello, su comportamiento es seguido de cerca por autoridades, empresas y ciudadanos.

Además, conocer cuál es el comportamiento y la fluctuación del dólar este sábado, 31 de enero, te permitirá tomar decisiones más informadas que ayuden a cuidar tu poder adquisitivo y evitar pérdidas si piensas comprar o vender la moneda en el mercado cambiario peruano. Una entidad que te brinda los detalles del valor actual de la divisa es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

Recuerda, que el tipo de cambio del dólar Sunat sí varía, pero no lo hace los fines de semana ni feriados, porque se basa en el promedio diario del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y de las operaciones interbancarias.

SÁBADO, 31 DE ENERO Precio del DÓLAR hoy en Perú: Así cotiza el tipo de cambio este viernes, 30 de enero Lee también COMPRA VENTA S/ 3.350 S/ 3.355

Las cifras reflejadas en el cuadro de arriba dejan entrever una leve variación al alza, en comparación al último viernes, 30 de enero, donde la compra era de S/3.340 y la venta de S/3.345.

Tipo de cambio dólar paralelo

Para tener una visión más clara de la tendencia es importante observar cómo evoluciona el tipo de cambio no solo de Sunat, sino también del dólar 'Ocoña' o de la calle, que se refleja en el mercado paralelo o casas de cambio. Este precio fluctúa según la oferta y demanda.

De acuerdo a portal cuantoestaeldolar.pe, el precio del dólar paralelo este sábado, 31 de enero es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.350 | Venta S/ 3.370.

Precio del dólar Sunat y paralelo en Perú el 31 de enero.

Así cerró el dólar ayer

¿Pero por qué varía el precio del dólar? Pues bien, recuerda que el valor de esta moneda en el Perú fluctúa debido a varios factores, como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de EE. UU., la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política nacional.

Además, antes de realizar cualquier transacción u operación con el dólar en Perú es ideal que también sepas a cuánto cerró un día previo. El Banco Central de Reserva (BCRP) te permite identificar ese dato importante.

Según lo reflejado en su página web, la divisa cerró ayer, 30 de enero en 3,3700, (con una apertura de 3,3530), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3563, con un máximo de 3,3710 y un mínimo de 3,3470.

Así cerró el dólar ayer, 30 de enero, en Perú.

En conclusión, saber cuál es el precio del dólar en Perú este sábado 31 de enero, te ayudará a identificar cuál es el mejor momento para comprar o vender esa moneda extranjera sin afectar tu economía.