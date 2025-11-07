Tiroteo en SJL: Minedu afirma que no había estudiantes ni docentes en colegio atacado

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Educación (Minedu) se pronunció tras el ataque armado registrado la mañana del 6 de noviembre en la obra de construcción de un colegio ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL). La entidad confirmó que no había alumnos ni docentes en el lugar y que ha tomado medidas.

Según el comunicado, alrededor de las 6:30 a. m., dos personas a bordo de una motocicleta dispararon contra la puerta principal de la Institución Educativa Francisco Bolognesi Cervantes, donde se llevan a cabo obras de reconstrucción que forman parte del Proyecto Especial de Inversión Pública (PEIP) del Minedu.

🚨 #Comunicado | Colegios del Proyecto Especial de Inversión Pública (PEIP) informa lo siguiente ⤵️ pic.twitter.com/542tCmuD6E — Escuelas Bicentenario (@ebicentenariope) November 6, 2025

Como resultado, dos trabajadores resultaron heridos: el técnico Jesús Díaz Aliaga y el vigilante Víctor Balbín Araujo. Este último fue alcanzado por una bala en el pie derecho y fue trasladado a la clínica San Juan Bautista, donde permanece estable, según se informó.

Minedu y PNP refuerzan seguridad

A través del Proyecto Especial de Inversión Pública (PEIP), el Minedu señaló que el área atacada corresponde exclusivamente a la zona de construcción, lo que explica la ausencia de alumnos y personal educativo.

Agregó que el consorcio ejecutor está trabajando con la policía para dar con los presuntos extorsionadores.

"El PEIP y el consorcio ejecutor vienen colaborando activamente con la Policía Nacional del Perú para el esclarecimiento de los hechos y identificación de los responsables", señala el pronunciamiento.

Ataque a balazos en colegio de SJL fue ejecutado por dos sicarios en moto lineal.

Además, anunciaron que las obras continuarán con medidas de seguridad reforzadas, en coordinación con la PNP, para "garantizar la integridad del personal y el normal desarrollo de los trabajos".

No sería el primer ataque

Exitosa llegó al lugar y conversó con testigos que estuvieron cerca a este acto criminal. Uno de ellos aseguró que esta no es la primera vez que se produce un ataque similar, ya que incluso habrían dejado explosivos para exigir el pago de cupos al consorcio encargado de la remodelación.

"A la puerta efectuaron 3 disparos y en respuesta un seguridad de la construcción han respondido y los ahuyentaron. Eran dos personas y ya ha ocurrido ataques anteriores hasta creo que dejaron explosivos para que puedan intimidar y obtener algo de dinero, pero se negaron y contrataron seguridad privada", indicó un vecino.

El Ministerio de Educación precisó que el colegio estaba vacío al momento del ataque en SJL y que los trabajadores heridos están fuera de peligro.