Crimen
De no creer

Extorsionadores disparan contra colegio en construcción en SJL: Agente de seguridad resultó herido

A bordo de una moto lineal, dos sujetos llegaron hasta los exteriores del colegio Francisco Bolognesi en Canto Grande dejando a un agente de seguridad herido. Este sería el segundo ataque contra dicha institución.

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen / Actualizado al 06/11/2025

Los extorsionadores continúan operando en gran parte de la capital a pesar del estado de emergencia decretado por el gobierno de José Jerí. Esta vez, dos sujetos atacaron a balazos el frontis del colegio Francisco Bolognesi en San Juan de Lurigancho el cual se encuentra en pleno proceso de reconstrucción.

Sicarios disparan contra colegio en SJL y hieren a vigilante 

De acuerdo a los primeros reportes, sobre las 7 de mañana los atacantes aparecieron en las inmediaciones de dicha institución educativa a bordo de una moto lineal. Sin menor reparo, estos dispararon hasta en cinco oportunidades cuando de pronto agentes de seguridad intentaron repeler el ataque.

Fueron varios segundos de enfrentamiento armado hasta que los extorsionadores emprendieron huida con destino al paradero 12 de la avenida Canto Grande. Lamentablemente, uno de los disparos cayó en el pie de derecho de uno de los elementos de seguridad privada que cuidan esta construcción.

De inmediato, el hombre fue llevado a la clínica San Juan Bautista donde viene recibiendo atención médica, aunque su estado de salud es de pronóstico reservado.

José Jerí en SJL.
José Jerí ha visitado SJL durante este estado de emergencia.

No sería el primer ataque

Exitosa llegó al lugar y conversó con testigos que estuvieron cerca a este acto criminal. Uno de ellos aseguro que esta no es la primera vez que se produce un ataque similar ya que incluso habrían dejado hasta explosivos para exigir el pago de cupos a la empresa encargada de la remodelación.

"A la puerta efectuaron 3 disparos y en respuesta un seguridad de la construcción han respondido y los ahuyentaron. Eran dos personas y ya ha ocurrido ataques anteriores hasta creo que dejaron explosivos para que puedan intimidar y obtener algo de dinero, pero se negaron y contrataron seguridad privada", indicó un vecino.

Agentes de la Policía Nacional del Perú ya se encuentran en el lugar y solicitaron las cámaras de seguridad que serían claves para identificar a los atacantes. Sin embargo, los transeúntes asegura que la presencia de los efectivos no es recurrente a pesar del estado de emergencia decretado.

"Los transeúntes quieren hacer sus compras temprano y una bala perdida pudo haber perjudicado a cualquier persona, tanto a nosotros como a los vendedores, incluso a los ambulantes que trabajan por acá. La policía solo viene tras el ataque, pero en el transcurso del día no vemos a la policía cuidando la zona", añadió.

De esta manera, extorsionadores atacaron a balazos el colegio Francisco Bolognesi en San Juan de Lurigancho a plena luz del día.

