"Todos los días hay muertes": Dirigente transportista cuestiona balance del Mininter sobre el estado de emergencia

En entrevista exclusiva con Exitosa, el vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, rechazó las declaraciones del ministro del Interior, quien afirmó que el estado de emergencia estaba brindando "resultados positivos".

En diálogo con el programa 'Exitosa Perú', el dirigente transportista señaló que la movilización realizada el día de ayer, miércoles 23 de octubre, se dio de forma pacífica y como protesta por la inacción del Ejecutivo para hacer frente a la ola de criminalidad y del sicariato en el país. Asimismo, lamentó los duros calificativos que les dieron por acatar el paro como "anárquicos" y "terroristas.

En ese sentido, aprovechó en cuestionar las últimas declaraciones del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, donde asevera que, a la fecha, durante la ejecución de la paralización de distintos gremios, se han realizado más de 10 mil operativos que han permitido desarticular bandas y organizaciones criminales e incluso, afirmar que los estados de emergencia tienen resultados favorables.

"No sé en qué país estará viviendo el ministro del Interior. Es el descontento de la población que sigue la ola de crímenes. (...) No hay una capacidad, no tiene planificación con grupo de Inteligencia para combatir de inmediato. (...) La incapacidad no puede seguir reinando", sostuvo, Julio Campos.