¡Toma nota! RENIEC brindará atención este sábado en 18 locales del país

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con la finalidad de que los ciudadanos puedan realizar diferentes trámites relacionados al DNI, El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) atenderá mañana sábado 18 de abril en 18 agencias distribuidas en todo el Perú.

Algunas de las regiones en las que se podrá recibir atención son: Lima, Loreto, Piura, Puno, entre otras. Cada uno de los locales abrirán sus puertas al público en distintos horarios.

Asimismo, Reniec impulsa esta jornada excepcional con el objetivo de atender la gran demanda de servicios y garantizar que más ciudadanos cuenten con su DNI vigente.

Sedes de Lima

Las sedes del Reniec que atenderán de 08:15 a. m. 12:45 p. m. son:

Descentralizado San Borja: solo entrega de DNI

Oficina Registral Miraflores: Trámite y entrega de DNI

Oficina Registral San Borja: Trámite y entrega de DNI

Oficina Registral Independencia: Trámite y entrega de DNI

Oficinas de Mejor Atención al Ciudadano (MAC)

Las siguientes oficinas estarán abiertas de 08:30 a. m. a 12:45 p.m.:

MAC Ancash: Trámite y entrega de DNI

MAC Cajamarca: Trámite y entrega de DNI

MAC Huánuco: Solo entrega de DNI

MAC Ica: Trámite y entrega de DNI

MAC Junín: Trámite y entrega de DNI

MAC Puno: Trámite y entrega de DNI

MAC Ucayali: Trámite y entrega de DNI

MAC Callao: Solo entrega de DNI

MAC Lima Este: Solo entrega de DNI

MAC Lima Norte: Solo entrega de DNI

MAC Lima Sur: Solo entrega de DNI

MAC Ventanilla: Solo entrega de DNI

MAC Loreto: Trámite y entrega de DNI

MAC Piura: Trámite y entrega de DNI

Dada esta medida, El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil aconseja a la población revisar a detalle los horarios de atención y la ubicación de cada sede según la agencia que corresponde.

También, informa que algunos procedimientos pueden generarse mediante la web oficial de la organización y conocer todos los servicios que tienen disponibles.

Además, en caso ya haber iniciado el trámite de DNI, se puede revisar el estado del mismo por medio de la página web y recibir la confirmación de recojo del mismo.

Para conocer un poco más de esta campaña excepcional y la precisión horaria de cada establecimiento se encuentra en este enlace.

En conclusión, esta medida impulsada por Reniec cada cierto tiempo ayuda a que los ciudadanos que por motivos de horario no pueden generar sus solicitudes, puedan acceder a realizar sus trámites de manera óptima y segura.