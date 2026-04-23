Preocupación por la diva argentina Susana Giménez: Será sometida a operación en España tras fuertes dolores

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La diva argentina Susana Giménez, a sus 82 años, arrastra intensos dolores debido a una hernia disco y problemas en la rodilla. El tratamiento innovador que se realizó en Madrid, España, parece no haber tenido los resultados esperados por lo que podría someterse a una nueva operación en el quirófano.

Susana Giménez será sometida a un nuevo procedimiento médico

Cuando se habla de grandes figuras de la televisión de Argentina, es necesario nombrar a Susana Giménez, cuya vida privada tanto interés como lo que mostró en pantalla. En ese contexto, la emblemática conductora atraviesa un momento delicado en relación con su salud.

En las últimas hora se conocieron detalles que encendió la preocupación de sus fanáticos. Sucede que la artista estaría enfrentado un problema en relación a una hernia discal y dolores en las rodilla. Ello podría dejarla fuera de la cobertura del Mundial 2026, que comenzará en dos meses.

En tal sentido, en el programa 'A la Tarde' contaron que el bienestar de la denominada como 'la diva de los teléfonos' comenzó a generar inquietud tras la posibilidad de una intervención quirúrgica inminente.

Fue el periodista Luis Bremer el encargado de revelar que la figura televisiva había viajado recientemente a Europa con el objetivo de tratar una dolencia de larga data. Además, brindó detalles sobre su cuadro: "Se fue un mes a España porque le recomendaron a un médico específico por un problema histórico que tiene en una vértebra y una rodilla".

Durante su estadía, la conductora se sometió a sesiones diarias con tecnología avanzada, aunque los resultados no fueron definitivos. Ahora, el nuevo procedimiento incluirá la aplicación de un producto suizo-alemán de alta tecnología, complementado con sesiones de ozono. Hay que mencionar que, el tratamiento será supervisado por su médico de confianza, el traumatólogo Alejandro Druetto, quien seguirá de cerca su evolución.

Otra diva argentina que preocupa por su estado de salud

Sumado a lo que viene sucediendo con Susana Giménez, otra diva argentina que ha causado agonía y preocupación es Mirtha Legrand porque tuvo que ser reemplazada en la última edición de su programa por su nieta, Juana Viale.

Si bien aseguran que la figura quiere retornar cuanto antes, su euipo médico aún no lo autoriza. Ella venía atravesando un cuadro gripal del cual no logró recuperarse totalmente.

Desde Argentina, gran preocupación ha generado el estado de salud de la diva Susana Giménez debido a que se conoció que viajó a España para una nueva operación debido a que presenta dolencias a causa de una hernia discal y de la rodilla.