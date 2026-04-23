Choque de trenes deja al menos 18 heridos, cinco de ellos en estado grave: Accidente bajo investigación

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Accidente ferroviario. Al menos 18 heridos, cinco de ellos de gravedad, dejó el choque entre dos trenes, según informaron los servicios de emergencia. Las autoridades investigan las causas exactas que dieron origen al incidente.

Choque frontal de trenes: Balance preliminar de heridos

De acuerdo a los primeros reportes, el accidente ocurrió alrededor de las 6:30 a.m. de este jueves 23 de abril en una línea ferrocarril local entre Hillerød y Kagerup, a unos 35 kilómetros al norte de la capital, Copenhague, en Dinamarca. Dos trenes de cercanía chocaron frontalmente.

En el momento en que se produjo el siniestro viajaban 37 personas a bordo de los dos trenes. Desafortunadamente, la colisión de ambos vehículos dejó un saldo preliminar de 18 heridos, cinco de ellos de gravedad, quienes fueron derivados a varios centros médicos de la región, la mayoría al Hospital del Reino de Copenhague.

Las imágenes difundidas por medios internacionales como 'El País' y 'Reuters' dejan ver dos trenes amarillos y grises ambos con daños visibles en la parte frontal y frente a frente una zona boscosa, mientras que los equipos de rescate describían escenas "caóticas" en el interior de los vagones.

"Los dos trenes han colisionado de frente, han causado grandes daños y han hecho que los cristales rotos salgan despedidos por todas partes", ha declarado a los periodistas el jefe de bomberos y rescate, Christoffer Buhl Martekilde.

Investigan accidente de trenes en Dinamarca

La causa del choque de momento se desconoce. "En este momento no podemos decir nada sobre las causas del accidente. Ya las determinarán nuestras investigaciones más adelante", ha declarado por su parte Pedersen, representante de la Policía del norte de Selandia, reiterando que han desplegado los esfuerzos necesarios para determinar las responsabilidades sobre el accidente.

Por su parte, la alcaldesa del municipio de Gribskov, Trine Egetved, informó en sus redes sociales que algunos de los heridos fueron trasladados en helicóptero al hospital, mientras que los equipos de emergencia dieron por concluidas las labores de rescate unas tres horas después del choque.

Kristian Madsen, experto en ferrocarriles del sindicato danés IDA, declaró a la agencia AFP que creía que la colisión probablemente se debió a un error humano, pero aún se mantienen las diligencias en curso.

Dinamarca se enorgullece de su historial de seguridad, pero un accidente ferroviario en 2019 dejó ocho muertos y 16 heridos. A ello, este 23 de abril se reportó otro accidente que generó impacto en dicho país de Europa: choque de dos trenes de cercanía dejó al menos 18 lesionados al norte de la capital danesa, Copenhague.