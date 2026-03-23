Tragedia en Barranco: Un fallecido y un herido deja presunto despiste de motocicleta en la subida Armendáriz

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un trágico accidente se dio sobre la madrugada de este lunes 23 de marzo en Barranco el cual dejó un muerto y un herido en la subida Armendáriz. De acuerdo a los primeros reportes, la moto lineal en la que transitaban ambas personas se habría despistado ocasionando el fatídico hecho.

Un muerto y un herido tras despiste de moto en Barranco

Exitosa llegó hasta el lugar de los hechos para conocer mayores detalles del incidente. Agentes de la Policía Nacional también se hicieron presentes para cercar la escena e iniciar con las diligencias de rigor para dar con los motivos que generaron dicha tragedia.

Según se pudo conocer, la moto lineal venía transitando desde la Costa Verde con dirección a la Vía Expresa. En un momento, el vehículo habría impactado contra el separador de la rampa de la subida Armendáriz ocasionando que el acompañante salga volando contra el pavimento.

Para agravar la situación, efectivos de la PNP indicaron que ambos sujetos no contaban con el caso de protección requerido agravando el hecho. Lamentablemente, el pasajero perdió la vida en el lugar, mientras que el conductor de la motocicleta fue llevado de emergencia al Hospital Casimiro Ulloa.

La identidad de la víctima aún no fue confirmada por las autoridades, pero Exitosa pudo conocer el nombre del conductor el cual se trataría de David Rodrigo Juipa Natividad. Este se debate entre la vida y la muerte debido a las heridas generadas por el fuerte impacto.

Tráfico y caos vehicular en Barranco

Peritos de criminalística de la PNP y el Ministerio Público continúan trabajando en el lugar viéndose obligados a cerrar uno de los carriles de esta concurrida vía. Como era de esperarse, el hecho generó una larga cola de vehículos que buscan dirigirse hacia Miraflores y el centro de la capital en plena hora punta.

De momento, solo un carril se encuentra habilitado ocasionando malestar en los ciudadanos que intentan llegar a sus respetivos destinos. Al cierre de esta nota, el cuerpo de la víctima continúa en lugar ya que el fiscal de turno aún no acude al llamado.

A su vez, Exitosa pudo conocer que el vehículo ligero siniestrado contaba con más de 3 mil soles en multas por faltas cometidas con anterioridad.

En resumen, un trágico accidente tuvo lugar sobre la madrugada de este lunes en Barranco donde una moto lineal se despistó dejando como saldo un muerto y un herido.