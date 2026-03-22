Ministerio Público: Junta de Fiscales Supremos elegirá al nuevo fiscal de la nación titular este lunes 23 de marzo

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Junta de Fiscales Supremos (JFS) del Ministerio Público elegirá este lunes 23 de marzo al nuevo fiscal de la nación titular, luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ratificara la destitución de Delia Espinoza Valenzuela como fiscal suprema.

De acuerdo con lo reportado por El Comercio, la elección del titular de la Fiscalía de la Nación para los próximos tres años, con posibilidad de reelegirse por dos más, se llevará a cabo desde las 11:00 a. m. en el piso 9 de la sede central de la institución.

Los cinco fiscales supremos aptos a ostentar el cargo

Tal como se recuerda, Tomás Aladino Gálvez Villegas ocupa el cargo de forma interina desde septiembre del 2025, tras un breve interinato de Pablo Sánchez luego de que la JNJ acordara suspender a Delia Espinoza por una investigación en su contra por no acatar la reposición de Patricia Benavides en su cargo, en junio de 2025.

Tras confirmarse la destitución de Espinoza Valenzuela (hoy decana del Colegio de Abogados de Lima) y con una inhabilitación para no ejercer cargos públicos por 10 años aprobada por el Congreso en diciembre del año pasado, más la reincorporación del fiscal supremo Luis Arce Córdova, la Junta de Fiscales Supremos quedó establecida de la siguiente manera:

Tomás Gálvez Villegas

Zoraida Ávalos Rivera

Patricia Benavides Vargas

Juan Carlos Villena Campana

Luis Carlos Arce Córdova

Los cinco representantes del Ministerio Público están aptos para postular al mando de la institución. Gálvez Villegas en más de una ocasión ha mostrado su intención para reelegirse en el puesto, Juan Carlos Villena aparece como su máximo opositor, mientras que Patricia Benavides se mantiene a la expectativa, sin todavía decidir su postulación.

Es importante mencionar que, de acuerdo con la Ley N.º 26288, la elección del fiscal de la nación es por mayoría simple; es decir, el candidato que mínimamente obtenga tres votación a favor será designado como nuevo titular de la institución.

Nueva Ley Orgánica del Ministerio Público en el Congreso

Tras oficialización en a finales de noviembre del 2025 y con 16 sesiones de trabajo llevadas a cabo, fue aprobado el proyecto de la Nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, la cual contó con la participación de fiscales de todas las jerarquías, miembros de la sociedad civil, la academia y reconocidos juristas.

El mencionado texto fue remitido al titular encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) el lunes 16 de marzo, a fin de que pueda ser evaluado por las comisiones a cargo para luego ser debatida en el Pleno antes de junio del 2026.

Vale mencionar que, la actual Ley Orgánica tiene más de 40 años de vigencia y fue elaborada conforme a la Constitución Política del Perú de 1979, el Código Penal de 1924 y el Código de Procedimientos Penales de 1941, no habiendo sido actualizada; es decir, estando desfasadas a la fecha.

Desde el Ministerio Público no solo esperan que el documento entre a debate pronto, su elección de su nuevo titular está por definirse en las próximas horas, situación que podría transmitir calma a una institución que el últimos meses ha sido sinónimo de crisis internas.