Sheyla Gutiérrez: Cancillería anuncia que EE. UU. asumirá los gastos de repatriación de restos al Perú

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que vienen gestionando con Estados Unidos la pronta repatriación de cuerpo de la peruana Sheyla Gutiérrez, quien fue hallada sin vida en el país norteamericano.

Gastos de repatriación los asumirá EE. UU.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la Cancillería anunció que el Consultado General del Perú en Los Ángeles ha sido instruido para gestionar ante las autoridades estadounidenses la pronta terminación de los trámites legales, en coordinación con la familia de Sheyla Gutiérrez, a fin lograr la repatriación de sus restos mortales.

Asimismo, dieron a conocer que el Estado de California asumirá los costos del traslado, por lo que el Ministerio de RR. EE. viene realizando las gestiones necesarias para exoneración del pago de tasas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

EE. UU. fue informado de la entrega del sospechoso

Como se supo, a inicios de la presente semana Jossimar Cabrera Cornejo se entregó a la Interpol Lima tras conocer que desde Los Ángeles emitieron una orden de captura y extradición en su contra. Al poco tiempo el principal sospechosos del asesinato de Gutiérrez se entregó a las autoridades en compañía de su abogado.

Tras ello, el Poder Judicial dictó una medida de nueve meses de prisión preventiva en contra de Cabrera con fines de extradición, la que se podría dar en un mes, según el abogado de la familia de la víctima.

Ante estos últimos acontecimientos, la Cancillería informó de manera formar a la Embajada de los Estados Unidos en Lima sobre la dentención. En el comunicado de la institución, se informa que se podrían acortar los plazos para entregarlos a la justicia estadounidense si el juez acepta formalmente que el extraditable se acoja a la figura procesal de la "extradición simplificada".

La figura es un procedimiento legal en donde una persona, informada de sus derechos, consiente su entrega al Estado que la solicita para ser procesada o cumplir una condena, evitando las formalidades de un proceso de extradición completo. El consentimiento debe darse por escrito, de forma voluntaria e irrevocable, para ello, se suele requerir la asistencia de un abogado.

El comunicado del ministerior finaliza dandoa conocer que los familiares de la peruana fueron recibidos por funcionarios de la Dirección de Comunidades Peruana en el Exterior y Asuntos Consulares de la Cancillería para ser informados del proceso de repatriación del cuerpo, así como el procedimiento y plazos sobre la extradición del sospechoso.

