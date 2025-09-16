Universitario disputaría nuevo amistoso internacional: Barcelona sería próximo rival de los cremas

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Para nadie es un secreto que Universitario de Deportes se ha convertido en el club peruano más importante del último tiempo. El bicampeonato obtenido en el 2024, año especial donde celebraban sus 100 años de fundación, además de su buen papel en la recién Copa Libertadores lo han llevado a ser observado con otros ojos en esta parte del mundo.

Una muestra de ello fue el encuentro amistoso que los cremas disputaron ante el Inter de Miami de Lionel Messi en enero de este 2025. El astro argentino fue la gran estrella de este partido junto a otros nombres de prestigio como Luis Suárez, Sergio Busquets o Jordi Alba.

Universitario jugaría amistoso con Barcelona

Ahora, Universitario volvería a estar en la agenda de otro grande del planeta para un nuevo cotejo de exhibición. De acuerdo con la información vertida en la última edición de 'L1 Radio', Barcelona sería el próximo rival de los cremas pensando en un nuevo evento por todo lo alto en el Estadio Monumental.

En primer lugar y como se especuló semanas atrás, la idea era que se juegue un clásico español entre la leyendas culés y las del Real Madrid. Sin embargo, esta quedó descartada y ahora se pretender enfrentar a los merengues y blaugranas en un inédito amistoso.

"El mismo empresario del 'U' vs Inter Miami, de la empresa Sound Music Entertainment, está preparando un nuevo evento que involucra a la 'U'. Estuvo hace unos días en España, cuando yo me enteré de eso y se hablaba que la idea principal de este empresario era las leyendas del Barcelona vs las leyendas del Real Madrid en Perú, pero eso ha cambiado", iniciaron.

INFO exclusiva de @Gustavo_p4: "El mismo empresario que trajo a Inter Miami para jugar con la U, está preparando un nuevo evento. La idea es que venga el BARCELONA con su primer equipo a jugar contra la U"#L1Radio



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM pic.twitter.com/GySAtVE9xr — L1MAX (@L1MAX_) September 16, 2025

Amistoso sería en diciembre

Seguidamente, el periodista Gustavo Peralta dejó en claro que la fecha de este duelo sería para el mes de diciembre cuando los dirigidos por Hansi Flick se encuentren en un breve receso en la Liga Española. La cosa se facilitaría aún más ya que jugarían un encuentro de su torneo local en Estados Unidos por lo que de ahí llegarían a nuestro país con Lamine Yamal, Raphinha, entre otras figuras.

"La idea principal es ahora que el primer equipo del Barcelona venga a jugar con Universitario de Deportes en diciembre de este año, ha estado reunido en Barcelona, se reunió con la gente de la 'U' para hacérselo saber, ahora lo que se está viendo son las fechas, pero está avanzado", añadió.

En resumen, Universitario podría disputar un amistoso internacional ante Barcelona de España a raíz del éxito que fue el duelo ante Inter de Miami de Lionel Messi en enero del 2025.