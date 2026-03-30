Tragedia en la Panamericana Sur: Joven fallece tras despiste de su motocicleta

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un joven perdió la vida tras el despiste de su motocicleta en el kilómetro 17 de la Panamericana Sur a la altura del puente Capilla de Villa El Salvador. Las autoridades investigan las causas del accidente que también dejó una mujer herida.

Accidente tras despiste de moto en la Panamericana Sur

De acuerdo a los primeros reportes, un trágico accidente de tránsito ocurrió en la madrugada de este lunes 30 de marzo en el kilómetro 17 de la Panamericana Sur, a la altura del puente Capilla del distrito de Villa El Salvador.

El incidente se produjo aproximadamente a las 3:00 a.m. cuando un joven, de apenas 18 años de edad, identificado como Anthony Aarón Flores Vega, se encontraba conduciendo su motocicleta de color negro, pero por razones que se encuentran aún bajo investigación de la Policía Nacional del Perú (PNP), perdió el control de su vehículo y terminó despistándose, saliendo expulsado varios metros más allá de la vía.

Se presume que, tras la caída, el joven habría sido atropellado en medio de la vía, quedando su cuerpo cerca de los muros de concreto que dividen la autopista de sentido norte a sur.

Reportan un fallecido y un herido: Bajo investigación

De acuerdo a las primeras diligencias del accidente de tránsito, se descartaría inicialmente un choque contra otro vehículo, ya que la motocicleta quedó prácticamente intacta. Sin embargo, se reveló que la víctima no llevaba puesto el casco de seguridad al momento del impacto. Incluso, se informó que el implemento de protección fue hallado enganchado en el timón del vehículo.

Lamentablemente, el siniestro vehicular también dejó una persona herida. Según el reporte policial se trataría de una mujer que acompañaba a Flores Vega, quien tuvo que ser trasladada de emergencia al hospital de Villa El Salvador para recibir atención médica por sus heridas de consideración.

Efectivos de la comisaría de Laderas de Villa, personal de Serenazgo y el equipo de EMAPE de la Municipalidad de Lima llegaron hasta el kilómetro 17 de la Panamericana Sur para iniciar las diligencias de ley y custodiar la escena a la espera de los peritos del Ministerio Público.

Cierran temporalmente tramo de la Panamericana Sur

Como consecuencia de las labores de investigación de las autoridades, el tránsito ha sido restringido por algunas horas en uno de los carriles de la Panamericana Sur en sentido hacia el norte. Se recomienda a los conductores que circulan por la vía, tomar sus precauciones ante la congestión vehicular en la zona esta mañana.

Este lamentable accidente en la Panamericana Sur, a la altura del puente Capilla de Villa El Salvador, este lunes 30 de marzo, pone nuevamente en relieve que los siniestros vehiculares continúan siendo la principal causa de muere en el país, frecuentemente asociados a infracciones y actos de imprudencia en vías rápidas.