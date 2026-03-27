Sujeto desató balacera en Cercado de Lima: Realizó disparos al aire mientras escapaba de policías

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un sujeto desató una balacera a plena luz del día en el Cercado de Lima. Según se conoció, el presunto delincuente disparó al aire mientras se encontraba escapando de dos efectivos policiales que lo habrían intervenido; posterior a ello, lo redujeron y detuvieron.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, el hecho ocurrió en horas de la tarde del último jueves 26 de marzo, exactamente en el jirón Chota, en el Cercado de Lima, lugar en donde funciona un paradero de colectivos que hace la ruta hacia Chosica y Huachipa.

Testigos indicaron que el sujeto que, vestía con un short gris y un polo negro, realizó un disparo al aire debido a que dos efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) lo iban a intervenir; sin embargo, los agentes lograron reducirlo. Vecinos y comerciantes grabaron el preciso momento en donde las autoridades lo capturan y enmarrocan.

Colectiveros descartan caso de extorsión

Exitosa llegó hasta el lugar de los hechos y, mantuvo diálogo con los testigos, quienes brindaron detalles sobre lo ocurrido. Al respecto, una comerciante de la zona precisó que al escuchar los disparos, tomó la opción de cerrar inmediatamente su negocio para prevenir cualquier tipo de accidente.

Cabe mencionar que, los colectiveros de la zona también se pronunciaron, descartando que el hecho tenga relación con algún tipo de extorsión; sin embargo, las autoridades determinarán la responsabilidad del sujeto el algún posible acto delictivo.

Piden mayor resguardo policial

Otra de las vecinas precisó que esta es la primera vez que ocurre un caso de tal magnitud; sin embargo, si expresó su queja debido a que la zona carece de alumbrado público. "Vamos cuatro días sin luz", precisó. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades con la finalidad de que se despliegue mayor resguardo policial y de serenazgo.

"Sí hay (resguardo policial), pero no sé en realidad a qué se ha debido este tipo de lo que ha ocurrido esta tarde, es algo que da miedo en sí porque nunca ha pasado por acá. Los 15 años que vivo aquí nunca nos ha pasado esto", precisó la fémina.

De esta manera, el sujeto que realizó disparos al aire en pleno Cercado de Lima fue trasladado hacia una dependencia policial con la finalidad de que las autoridades realicen las diligencias de ley correspondientes. Se espera un pronto pronunciamiento de parte de la Policía Nacional.