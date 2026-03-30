Cercado de Lima: Cúster se despista en la avenida Argentina y chofer resulta herido

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un terrible accidente de tránsito se registró en la madrugada de hoy, lunes 30 de marzo, en el Cercado de Lima. Una cúster, que presuntamente ya había culminado sus actividades del día, se despistó en plena avenida Argentina, subió a una vereda y el chofer resultó herido. La Policía ya inició las investigaciones para determinar si el conductor tuvo alguna responsabilidad.

Cúster se despista en plena avenida Argentina

Según información preliminar, el hecho ocurrió en la cuadra 18 de la avenida Argentina, en el cruce con la avenida Dueñas. Una cúster, conocida como 'la 21' y que cubre la ruta desde el Callao hasta el óvalo Bolognesi, se despistó y se subió a la vereda para luego chocar contra una señal de tránsito y terminar empotrada contra un poste de cámara de seguridad.

Se informó que el vehículo era conducido por John Edward Canales Portocarrero (56) y, al momento del accidente, su unidad se encontraba sin pasajeros, ya que aparentemente había culminado sus labores diarias. Personal de rescate auxilió al conductor, quien resultó herido en la pierna izquierda, para luego trasladarlo a una clínica cercana.

Debido a que el vehículo terminó empotrado en una vereda, no se cerró completamente la avenida Argentina y solo se dispuso el cierre de un carril de forma temporal, hasta que se retire la cúster. Mientras tanto, la Policía se mantenía en la zona para iniciar las investigaciones correspondientes.

🔴🔵 Cercado de Lima: Conductor resulta herido tras chocar contra poste



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Otro accidente

Hace unos días, un nuevo accidente de tránsito se registró en el cruce de las avenidas Surco con la Vía Expresa Sur durante la mañana de este miércoles 25 de marzo. El choque involucró a una motocicleta con una camioneta las cuales impactaron tras la maniobra del vehículo menor al intentar ingresar hacia la vía rápida.

Exitosa accedió a las cámaras de seguridad en donde se registraron el impacto entre los dos vehículos. En primer lugar, se observa que el motociclista intenta ingresar al cruce entre las dos avenidas por la vía auxiliar.

Es ahí cuando de pronto, una camioneta de color rojo que circulaba por la vía principal llega hacia la intersección e impacta contra el motociclista en su intento de cruzar hacia la otra vía. El chofer del vehículo no habría percatado el cruce del motociclista terminando por embestirlo.

Al momento de registrarse el choque, la camioneta intentó girar hacia la izquierda ingresando hacia el descampado en donde se encontraba un semáforo el cual terminó por caer. Esta señal de tránsito es de vital importancia en la zona debido a que regula el tráfico a favor de los vecinos y estudiantes de la zona. Frente al lugar del choque se encuentra el colegio Santa Teresita.

Es así que, el accidente vuelve a poner en evidencia los riesgos en las vías de Lima, incluso cuando no hay pasajeros a bordo. La prudencia al volante y el respeto de las normas son claves para evitar este tipo de hechos. Las autoridades deberán esclarecer lo ocurrido y reforzar la seguridad vial.