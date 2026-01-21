Caso 'Chifagate': Fiscalía realizó diligencias en segundo local donde José Jeri sostuvo reunión extraoficial

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Este miércoles 21 de enero la Fiscalía de la Nación realizó diligencias en el local 'Market Capón', propiedad del empresario chino Zhihua Yang, con quien el presidente José Jerí se reunió el 6 de este mes. Como parte de la investigación preliminar por el caso 'Chifagate', representantes llegaron en horas de la mañana.

Para recabar información

Debidamente identificados con chalecos y credenciales, el personal del Ministerio Público se presentó en el centro comercial que había sido clausurado por infringir una ordenanza de la Municipalidad de Lima. Se realizaron coordinaciones y diligencias, sobre todo para obtener registros de las cámaras de seguridad.

La fiscal anticorrupción Diana Mayra Paico Guevara estuvo a cargo de las labores en el centro comercial 'Capón Center', ubicado en la cuadra 7 del jirón Paruro. Esto reforzará el trabajo ya realizado en el chifa de la avenida de San Luis, en el distrito de San Borja, donde el presidente tuvo su primera reunión el 26 de diciembre pasado.

A pesar del flujo de clientes que llegaba al local mayorista, los agentes fiscales completaron las diligencias. No obstante, el trabajo de la prensa se vio obstaculizada por miembros de seguridad del establecimiento, que limitaron los registros de imágenes.

Estos actos fiscales se llevaron a cabo en la previa de la presentación del jefe de Estado en la Comisión de Fiscalización, para responder por estos encuentros no programados que tuvo con el hombre de negocios oriental. Ante estos cuestionamientos, Jerí Oré ha asegurado que no ha mentido ni hecho nada ilícito.

Jerí habría favorecido a Yang

A pesar de que este centro comercial se encontraba clausurado por infringir una disposición de la comuna limeña, reabrió de forma misteriosa tras la reunión de Jerí Oré con Yang el 6 de enero. Se presume que el jefe de Estado llamó a un funcionario de Indecopi para que revoque la sanción, lo cual es materia de investigación.

Por su parte, el organismo respondió ante la acusación y negó que haya permitido la reapertura de 'Market Capón'. "La Comisión no tiene facultades para ordenar la apertura o cierre de locales, atribución que le corresponde exclusivamente a las municipalidades", indica su comunicado.

La Fiscalía continúa las diligencias por el caso 'Chifagate', en el que está involucrado el presidente de la República, José Jerí. La investigación preliminar ha continuado en el local del empresario chino Zhihua Yang, donde el mandatario llegó el 6 de enero, pese a encontrarse clausurado.