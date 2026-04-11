Estudiante de la Universidad San Marcos propuso reconocimiento a BTS y fue criticada: "Vergüenza ajena"

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una estudiante de la Universidad Mayor de San Marcos (UNMSM) propuso que la casa de estudios otorgue un reconocimiento al popular grupo de K-pop BTS por su impacto cultural y social. Sin embargo, ello generó que reciban críticas en las redes sociales porque algunas personas consideraron que se pueden presentar mejores iniciativas en beneficio del alumnado.

Una propuesta sanmarquina polémica

La llegada de BTS a Perú este 2026 ha generado furor y gran expectativa en sus fanáticas nacionales más allá de la música. Mientras que el grupo de K-pop se prepara para brindar tres conciertos históricos en nuestro país, una alumna de la Universidad Mayor de San Marcos ha propuesto que la casa de estudios otorgue un reconocimiento al grupo musical de Corea del Sur.

Dicha iniciativa se dio a conocer durante la última sesión del Consejo Universitario de la UNMSM, en la que la estudiante sanmarquina tomó la palabra para pedir que la universidad más antigua de América rinda homenaje a Jin, Jungkook, J-Hope, Suga, Taehyung, RM y Jimin, integrantes de la boyband asiática.

"Yendo al contexto actual de los jóvenes universitarios y sanmarquinos hoy en día, proponemos que nuestra casa de estudios pueda otorgar un reconocimiento simbólico a este grupo famoso que va a venir en unos meses llamado BTS en mérito a su impacto cultural y social en la juventud destacando su colaboración con Unicef en campañas contra la violencia juvenil y por el empoderamiento en los jóvenes", señaló en un inicio.

En tal sentido, la joven subrayó que los artistas son referentes globales contribuyendo en el desarrollo personal de los jóvenes por tal motivo ello "justifica su reconocimiento en un marco académico y cultural para lo que viene siendo la juventud actual".

La rectora de la UNMSM y el Consejo Universitario evalúan la propuesta

Tras escuchar la exposición estudiantil, la rectora de la Universidad San Marcos, Jeri Gloria Ramón Ruffner de Vega, sostuvo que la propuesta será sometida a votación en el Consejo Universitariocon el que se definirá sí se otorgará el reconocimiento a BTS, en su llegada en octubre al Perú.

Se desata la polémica

El video en el que la alumna sanmarquina expone la propuesta de reconocimiento de BTS se viralizó inmediatamente en las redes sociales en las que los usuarios generaon una serie de críticas y otros se mostraron a favor.

"Vergüenza ajena", "Esto es broma, ¿verdad?", "Habiendo más propuesta propone eso", "Mi universidad se ha vuelto un chiste", "¿Ella es representante de los universitarios?", "La amiga que no alcanzó su entrada", fueron algunos de los comentarios en contraposición.

En medio de una sesión del Consejo Universitario, una estudiante de la Universidad San Marcos propuso que la casa de estudios otorgue un reconocimiento simbólico al grupo de K-pop BTS, ello generó una serie de críticas en redes sociales.