Estados Unidos: Menor fue detenido por amenazar con atentar contra su colegio en un comentario de Tik Tok

05/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La amenaza de atentar con una balacera a su colegio en un comentario de Tik Tok le salió caro a Jesse McIntyre. Este menor de 11 años, fue detenido este domingo 5 de octubre por la policía de Florida, en Estados Unidos, por pretender atacar a su centro de estudios con un arma de fuego.

Pretendió atacar a los docentes

En el escrito que dejó en esta red social, el infante manifestó su intención de realizar un tiroteo en el Campbell Middle School de Daytona Beach. El FBI logró detectar la amenaza y de inmediato rastreó la ubicación del escolar, que fue detenido por agentes del condado de Volusia, que lo confirmaron en un comunicado.

"Hoy, Jesse McIntyre, de 11 años, fue arrestado por hacer una amenaza contra su escuela. El FBI notificó a las fuerzas del orden que McIntyre escribió en un comentario de Tik Tok que iba a disparar en el Campbell Middle School en de Daytona Beach y mencionó a miembros del personal en el comentario", reza la publicación en X.

Today, 11-year-old Jesse McIntyre was arrested for making a threat against his school.



The FBI notified law enforcement McIntyre wrote in a Tik Tok comment he was going to shoot up Campbell Middle School in Daytona Beach and mentioned staff members in the comment.



Law... pic.twitter.com/77sEvAKrmN — Volusia Sheriff (@VolusiaSheriff) October 5, 2025

Los efectivos fueron hasta el domicilio de McIntyre, que se encontraba en el momento que arribaron. Ahí, se percataron de que no tenía acceso a armas de fuego. Luego, lo trasladaron hasta el Centro de Recursos Familiares para el proceso respectivo por tratarse de un menor de edad.

Otro menor detenido por un caso similar

Hace un par de semanas atrás, el pasado viernes 26 de setiembre, los oficiales de este mismo condado en Florida detuvieron a otro adolescente, que le preguntó a ChatGPT cómo matar a su compañero en clase. Un empleado del centro educativo detectó el mensaje a través de un sistema de seguridad.

"El Delegado de Recursos Escolares de Southwestern Middle School recibió una alerta de Gaggle sobre un estudiante que escribió en ChatGPT: "Cómo matar a mi amigo en plena clase". La alerta provocó una respuesta inmediata de las fuerzas del orden y la administración escolar" indica la publicación.

Según la versión policial, el estudiante de 13 años identificado como Ian Franco, quien fue inmediatamente detenido por las autoridades escolares y efectivos del orden. En su defensa, el púber aseguró que solo se trataba de la broma.

En consecuencia, un menor de 11 años fue detenido en Florida, Estados Unidos por un mensaje en Tik Tok en el que que manifestó su pretensión de atentar contra su colegio. Al menor no le encontraron acceso a armas cuando registraron su domicilio.