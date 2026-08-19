César Sandoval respalda plan contra la criminalidad de Keiko Fujimori y plantea reforzar inteligencia

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El exministro de Transportes César Sandoval respaldó el plan contra la criminalidad de la presidenta Keiko Fujimori y señaló que la propuesta contempla reforzar la inteligencia, los laboratorios criminalísticos y las acciones operativas. El planteamiento fue expuesto durante una entrevista para Exitosa, donde abordó también la situación de los transportistas.

Inteligencia y laboratorios criminalísticos

Sandoval señaló que los laboratorios criminalísticos forman parte de las herramientas que deben fortalecerse para enfrentar los delitos. También destacó el trabajo de inteligencia como un componente del plan, junto con acciones destinadas a enfrentar a las organizaciones criminales y atender los casos vinculados con la inseguridad.

En entrevista con Exitosa, el exministro explicó que la estrategia contempla trabajar en laboratorios criminalísticos, fortalecer la inteligencia y desarrollar un plan operacional. Estos elementos forman parte de su planteamiento para mejorar las capacidades de investigación y respuesta frente a la criminalidad que afecta a distintos sectores.

La propuesta considera que la inteligencia policial tenga un papel importante en la identificación y seguimiento de las organizaciones criminales. A ello se sumaría el trabajo especializado de los laboratorios, con el propósito de fortalecer las investigaciones relacionadas con los hechos delictivos que son reportados.

Facultades legislativas ante el Congreso

El exministro vinculó el desarrollo del plan operacional con el pedido de facultades legislativas que el Ejecutivo deberá presentar ante el Congreso. La aprobación de estas facultades permitiría impulsar las medidas legales necesarias para desarrollar parte de la estrategia contra la criminalidad.

El planteamiento se produce en un contexto marcado por los reclamos de transportistas frente a las extorsiones. Este sector ha denunciado ataques y amenazas relacionados con el cobro de cupos, situación que ha colocado la seguridad de los trabajadores del transporte entre los temas que requieren atención.

Sandoval sostuvo que la respuesta frente a la criminalidad debe incluir inteligencia, investigación y acciones operativas. Su planteamiento incorpora estas herramientas dentro de una estrategia que también considera el fortalecimiento de los laboratorios criminalísticos como parte del trabajo destinado a investigar los delitos.

El pedido de facultades legislativas será evaluado por el Congreso, que deberá determinar las materias y el alcance de cualquier eventual delegación. Por ello, las medidas mencionadas por Sandoval todavía están vinculadas al proceso que debe seguir la solicitud presentada por el Ejecutivo ante el Parlamento.

El planteamiento de Sandoval coloca como ejes del plan la inteligencia, los laboratorios criminalísticos y las acciones operativas, mientras las facultades legislativas forman parte del proceso que deberá ser evaluado por el Congreso. La propuesta busca reforzar las herramientas estatales frente a la criminalidad y las extorsiones.