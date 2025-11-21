Padre exige justicia por la muerte de su hijo tras violento choque en Ventanilla: "Que esto no quede impune"

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pasado miércoles 19 de noviembre, un violento choque se dio en la zona de Pachacútec en Ventanilla donde una combi impactó contra una minivan a toda velocidad. Debido a este siniestro, un menor de solo cuatro años perdió la vida y otras 11 personas resultaron heridas.

Padre de menor fallecido exige justicia

Tal como se observa en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, la unidad de transporte público manejaba con exceso de velocidad por lo que colisionó contra el otro vehículo generando la tragedia. Pese a la gravedad de lo sucedido, el conductor de la combi se dio a la fuga mientras los heridos eran atendidos para intentar salvarles la vida.

Ahora, el padre del menor de solo cuatro años elevó su voz de protesta para exigir justicia y que el caso pueda esclarecerse. José Ramírez se encuentra destrozado, pero aún así pide que las autoridades puedan indagar las razones que ocasionaron este violento accidente.

Uno de sus reclamos principales es conocer el estado del conductor de la combi quien en su momento escapó del lugar a bordo de un auto desconocido ya que testigos indicaron que estaba bajo efectos del alcohol. Además, reveló que recién al día siguiente se presentó ante la Policía Nacional para evadir que el control de alcoholemia pueda perjudicarlo.

"Quiero que se haga justicia porque el conductor en el momento del accidente lo recoge un carro, el cual se ve la placa en el video, y quiero que investiguen eso porque hay personas que dicen que el señor estaba tomado y en ese momento lo recogen del sitio del accidente y recién aparece al otro día a declarar como para que ya no aparezca el alcohol en su cuerpo. Queremos que investiguen ese carro, a donde lo llevó y por qué lo recogió", indicó.

Tendría licencia vencida y SOAT caducado

En esa misma línea, el papá del niño que perdió la vida precisó que conocidos de la zona le contaron que el responsable del siniestro tendría la licencia y el SOAT vencido lo cual agravaría aún más su situación.

"Que no quede impune. Es muy doloroso y no es posible que un salvaje haya destruido las vidas como la de nosotros. Mi hijo de 4 años era mi vida y me lo han arrebatado bruscamente y duele mucho. Pido justicia y que nos apoyen para que esto no quede impune", añadió a Panamericana.

En resumen, el padre del menor de 4 años fallecido en el terrible choque en Ventanilla pide que el chofer de la combi que ocasionó el accidente sea investigado a fondo y pague por la tragedia que ocasionó.