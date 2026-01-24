Áncash: Joven da a luz en pasillos de hospital de Yungay por presunta falta de atención médica

24/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una joven gestante de 21 años dio a luz en uno de los pasillos del hospital de Yungay, en la región Áncash, tras presuntamente no recibir la atención médica necesaria para su parto.

En las redes sociales tuvo una gran repercusión un video en el que se observa a una madre primeriza dando a luz en uno de los pasillos del hospital de Yungay, lo que dejaba entrever que no había atención médica a tiempo.

Este hecho que ha causado indignación ocurrió durante la mañana de ayer viernes 23 de enero. Según las primeras versiones, la gestante de 27 años ingresó al nosocomio alrededor de las 8 de la mañana y se sometió a una evaluación hasta promediar el mediodía.

No obstante, la historia médica evidenciaría que en dicho turno no había presencia de personal de salud. Cabe mencionar que, en las imágenes difundidas se muestra a la fémina con el recién nacido en brazos rodeada de sangre, mientras solicita ayuda.

Además, se escucha a una enfermera exigiéndole a la persona que grababa este hecho, quien sería familiar de la joven mamá, que no registre la grabación. A su vez otros trabajadores del centro médico llegan, pero el parto ya se había producido.

"No hay nadie, ¿cómo van a dejarnos así? Es una negligencia", se oye expresar al familiar que grabó el audivisual. Pese a que el establecimiento médico se encontraba en funcionamiento, no había personal en el área de partos.

Despiden a médico y obstetra

Frente a esta situación, la Dirección Regional de Salud de Áncash se pronunció de manera oficial a través de sus redes sociales. Ahí indicó que se han iniciado los procesos administrativos para determinar responsabilidades.

"El sector Salud no tolerará este tipo de hechos. Este caso servirá como un precedente ejemplar para que quienes incumplan su deber sean separados y no vuelvan a causar daño a un sistema que existe para proteger la vida y la dignidad de las personas", sostuvo el titular del sector.

Además, dieron a conocer que la joven madre junto a su bebé se encuentran estables y que se dispuso la rescisión del contrato de dos locadores de servicios, un médico ginecólogo y un obstetra.

