Nicola Porcella terminó 'NOQUEADO' durante evento de boxeo Ring Royale en México

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El reciente domingo se llevaó a cabo el evento de boxeo Ring Royale Fights 2026, en México, en donde diversas celebridades internacionales participaron. Entre ellas se encontraba Nicolla Porcella, a quien no le fue nada bien debido a que terminó noqueado por su contrincante Aldo de Nigris.

Así fue el ingreso de Nicolla Porcella al 'Ring Royale'

La pelea entre el ex chico reality Nicola Porcella y el exfutbolista Aldo de Nigris fue una de los combates más esperados de la jornada. Los dos llegaron al ring con un respaldo significativo de sus seguidores, quienes se mantenían expectantes a cada movimiento que realicen sobre el cuadrilátero.

Por su parte, el catalogado como el 'Novio de México', tuvo una emotiva entrada al Arena Monterrey. Mientras se desplazaba rumbo al lugar de la pelea acompañado de su inseparable Rafael Cardozo y su amiga mexicana Wendy Guevara.

En paralelo, se presentó un emotivo video en el que se mostraba la cultura peruana, y bellos paisajes del país como lo es la montaña de 7 colores así como también se mostraron varias fotografías de diversos pasajes de su vida, mientras de fondo sonaba la canción 'Contigo Perú'.

Los seguidores del modelo peruano se mostraron alertas debido a que en la previa de la pelea se confirmó que había sufrido una lesión, aunque ello no fue impedimento para que confirme su presencia en este duelo ante de Nigris.

Nicolla Porcella terminó noqueado en evento 'Ring Royale'

Ya sobre el cuadrilátero sonó la campana y se dio inicio al primer round del combate entre Porcella y de Nigris. En esta primera parte ambos empezaron con intensidad aunque quien comenzó a propinar los golpes fue el exfutbolista marcando así el ritmo del enfrentamiento.

Por su parte, el exintegrante de 'Esto es guerra' realizó una defensa compacta para posteriormente atacar a su contricante. El duelo se tornaba parejo, sin embargo, el exdeportista logró impactar en reiteradas ocasiones sobre el cuerpo del amigo de Yaco Eskenazi.

Ya el segundo round fue categórico y decisivo debido a que Aldo, tras una serie de impactos tumbó sobre lona a Nicola dejándolo noqueado, por lo cual la referí intervino decretando la victoria a favor de de Nigris por nocaut.

Con alta expectativa se vivió el enfrentamiento entre Nicolla Porcella y Aldo de Negris, en el evento de boxeo Ring Royale, en el que el ex chico reality terminó noqueado por el exfutbolista Aldo de Nigris perdiendo de esta forma su combate, el cual era uno de los más esperados de la jornada.