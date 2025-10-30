César Sandoval quiere su curul: Extitular del MTC anuncia precandidatura al Senado 2026 con APP

30/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, anunció que buscará una curul para el nuevo Senado 2026 en las próximas elecciones generales. Representando a la región de La Libertad, el abogado señaló además que irá con el número 1 de Alianza Para el Progreso, partido de César Acuña.

Sandoval buscará una de las 60 curules

Durante el dialogo que sostuvo con Exitosa, el exministro de Transportes y Comunicaciones confirmó que buscará llegar al Senado del próximo año junto a Alianza Para el Progreso (APP). "Estoy como precandidato por la región La Libertad", detalló.

Con respecto a la plancha presidencial que llevará César Acuña, el letrado indicó que pronto se conocerá a los integrantes. "Lo van a dar a conocer en la próximas horas y espero que la responsabilidad, a quien le corresponda, lo haga público".

Mientras era ministro de la cartera del MTC en el gobierno de Dina Boluarte, Sandoval Pozo precisó que sería la exmandataria la que decidiría si se presentaría a los comicios o no. Tras la censura contra la anterior gestión y la renuncia de todo el gabinete liderado por Marco Arana, quedó con camino libre para postular.

