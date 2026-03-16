Volcó bus en la Ruta 9: Reportan más de 40 heridos tras accidente de tránsito en carretera

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un nuevo accidente en carretera causó conmoción. Un bus se volcó en la Ruta 9 dejando un saldo preliminar de más de 40 heridos, según el reporte de las autoridades hasta el cierre de esta nota. Se investigan las causas del siniestro vial.

Volcó micro con pasajeros: Accidente en Ruta 9

De acuerdo a las primeras diligencias, en la madrugada de este lunes 16 de marzo, un micro de larga distancia que había partido desde Córdoba con destino a la ciudad de Mar del Plata volcó hacia el cantero central en el kilómetro 178 de la Ruta Nacional 9, a la altura de la localidad de Gobernador Castro, partido de San Pedro.

Las autoridades locales reportaron que el bus tenía pasajeros a bordo al momento del siniestro. Las primeras investigaciones apuntan a una mala maniobra de un segundo vehículo en la carretera que habría provocado que el conductor del micro perdiera el control de su unidad, dejando al menos 45 heridos.

"Veníamos de Carlos Paz e íbamos a Mar del Plata. El chofer y algunos que venían despiertos dijeron que un camión los encerró y por eso volcó", relató Alejandro, uno de los pasajeros, en una entrevista con un programa radial argentino.

La volcadura del bus generó un amplio operativo de emergencia en la zona. Los lesionados fueron trasladados al Hospital Municipal Dr. Emilio Ruffa, de San Pedro, para recibir atención médica. De acuerdo con las autoridades sanitarias, la mayoría de los heridos presentaba politraumatismos, fracturas en brazos y golpes en hombros y codos.

Más de 45 heridos tras accidente de tránsito

El director de Defensa Civil de San Pedro, Fabio Giovanattoni, confirmó que, pese a que en un inicio se reportaron 40 personas lesionadas, la cifra ascendió a 45 pacientes. Los médicos realizaron radiografías y tomografías para descartar lesiones internas en los pacientes que permanecían internados.

"Se trasladaron en principio 45 pacientes hacia la guardia del hospital de San Pedro. Luego de la atención primaria, 25 personas ya fueron dadas de alta y otros permanecen en observación", explicó, según A24.

El trabajo coordinado entre bomberos, ambulancias de Gobernador Castro, Río Tala, Santa Lucía y San Pedro, Defensa Civil, Policía Vial, Gendarmería Nacional y personal del corredor vial, permitió evacuar rápidamente a los pasajeros.

Un micro perdió el control y volcó en la ruta 9, a la altura de San Pedro: hay 40 heridos. https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/4aVgThL1Fu — TN - Todo Noticias (@todonoticias) March 16, 2026

Accidente vial en Argentina bajo investigación

Hasta el lugar de los hechos también llegaron peritos de Policía Científica para determinar las causas exactas de la volcadura del bus. Las pericias incluyen inspección del micro, el análisis de las marcas sobre el asfalto y evaluación del tacógrafo del colectivo. El caso quedó bajo la investigación de la Fiscalía de turno del Departamento Judicial de San Nicolás.

Es así como un nuevo accidente ha causado impacto internacional. De acuerdo a los primeros reportes, al menos 45 heridos fue el saldo que dejó la volcadura de un micro en la Ruta 9 en Argentina, en la madrugada de este lunes 16 de marzo.