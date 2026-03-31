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ÚLTIMO SISMO sacude Lima HOY, 31 de marzo: Epicentro y magnitud del temblor sentido esta noche

El Censis reportó un sismo que ha remecido la capital a pocos minutos del inicio de la quinta jornada del Debate Presidencial 2026. Conoce su magnitud, epicentro y detalles aquí.

Sismo en Perú.
Sismo en Perú. (IA / Exitosa)

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 31/03/2026

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¡Continúan los sismos en Perú! La noche de este martes 31 de marzo se registró un nuevo movimiento telúrico en territorio nacional. El Centro Sismológico Nacional (Censis) reportó el hecho a través de su cuenta oficial en X detallando la magnitud, epicentro y otros datos en su último reporte sísmico.

Sismo de magnitud 4.0 en Lima

A pocos minutos del Debate Presidencial 2026 se reportó un último sismo en la ciudad de Lima alrededor de las 7:48 de la noche de este martes 31 de marzo.

El sismo ocurrió a 43 kilómetros al oeste de la ciudad de Huacho, en la provincia de Huaura, en el departamento de Lima. De acuerdo al registro sísmico habría contado con una profundidad de 43 kilómetros, una latitud de -11.12, una longitud de -78.00 y una intensidad de II-III Huacho. 

Este último evento sísmico no genera alerta de tsunami en el litoral peruano, según precisa la Dirección de Hidrografía y Navegación (DIHIDRONAV)  de la Marina de Guerra del Perú.

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La prevención es importante

Perú se encuentra ubicado en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, región que concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80% de los temblores más fuertes.

Diversas instituciones brindan recomendaciones ante los movimiento telúricos tal como la Policía Nacional del Perú (PNP) que recomendó los implementos necesarios a tener en una mochila de emergencia.

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Entre los objetos se encuentran: agua, comida enlatada, copia de las llaves, silbatos, ropa y mantas, kit de aseo personal, botiquín, linternas, pilas y copias del DNI.

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