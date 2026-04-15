Un verdadero milagro: Paciente vuelve a casa tras permanecer más de 19 años en UCI del INSN

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Después de casi dos décadas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN), Creysi, una paciente de 19 años, dejó el centro pediátrico para regresar a hogar, cumpliendo el anhelo de su familia. La paciente, con apenas un año y cuatro meses de edad, ingresó al centro pediátrico por un cuadro de neumonía que cambiaría su vida para siempre.

Menor regresa a casa tras más de 19 años en UCI

Tras diversos exámenes, Creysi fue diagnosticada con miopatía congénita y distrofia muscular, condiciones que comprometieron su capacidad respiratoria y la llevaron a depender de un ventilador mecánico. Una traqueotomía marcó el inicio de una permanencia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), específicamente en la sala de ventilación mecánica prolongada, donde creció, aprendió y dejó huella.

"Hoy nos vamos a casa luego de 19 años de estar hospitalizada en la UCI del INSN. Estoy muy agradecida con todo el personal. Hemos tenido altas y bajas, como en toda familia, pero siempre estuvieron para nosotros", expresó su madre, Mónica Contreras.

La licenciada en Enfermería, María del Rosario Palacios Martínez, quien la cuidó durante estos años, señaló Creysi fue mucho más que una paciente. "Es mi 'ojoncita hermosa'. Siempre ella te recibía con una sonrisa. A pesar de sus limitaciones, lograba comunicarse, interactuar, expresar cariño. Era una niña feliz", acotó.

Menor volverá a su casa tras más de 19 años en UCI del INSN.

Cada avance era celebrado, desde sus primeras expresiones faciales hasta vocalizaciones. Incluso descubrió habilidades que sorprendieron a todos: aprendió a elaborar pulseras con cuentas, una actividad que no solo le brindó entretenimiento, sino también una forma de expresión.

"Ella nos enseñó que, incluso con limitaciones, se pueden desarrollar habilidades. Es un ejemplo de valentía, de ternura y de fortaleza. Aquí no solo ves una enfermedad, ves a un ser humano. Y tienes que brindarle no solo conocimiento, sino también amor", afirmó la enfermera María del Rosario.

De regreso a casa

El acompañamiento de su familia fue clave en este proceso durante su instancia en UCI. Su madre y sus hermanos estuvieron presentes a lo largo de los años, adaptándose a las circunstancias y manteniendo viva la esperanza de algún día llevarla a casa.

"Me voy contenta con mi hija. No sé cuánto tiempo estará conmigo, pero lo único que quiero es que sea feliz, que tenga el calor de familia, que podamos llevarla a un parque y darle calidad de vida", contó su madre.

La historia de Creysi también pone en valor el trabajo sostenido del equipo de la UCI en la atención de pacientes con ventilación mecánica prolongada, quienes requieren cuidados altamente especializados, monitoreo constante y, sobre todo, un profundo compromiso humano.

Hoy, Creysi deja atrás los pasillos del instituto que fueron testigos de su crecimiento. Se despidió de quienes la cuidaron. Ahora, la familia deberá continuar con los cuidados para darle la calidad de vida que necesita.