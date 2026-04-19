Detienen a 19 postulantes de la Universidad Pedro Ruiz Gallo por intentar hacer trampa con sistemas de comunicación

19/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El examen de admisión de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en Lambayeque, se vio alterado este domingo por un grave intento de fraude académico. Personal de seguridad detectó a 19 postulantes que intentaban utilizar sistemas de comunicación para obtener respuestas durante la prueba, lo que obligó a retrasar el inicio del examen por más de una hora.

Los detenidos

Entre los intervenidos figuran 10 menores de edad, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las diligencias correspondientes. Los demás, según medios locales fueron identificados como Kensiein Díaz Ydrogo, Nilton Bernilla Mendoza, Denis Bernilla Mendoza, useli Delgado Bocanegra entro otros.

De acuerdo con los reportes, al menos 13 de los postulantes fueron descubiertos portando auriculares diminutos escondidos en el oído y transmisores ocultos en otras partes del cuerpo mientras se dirigían a las aulas para rendir la prueba.

Los directivos de la universidad decidieron aplazar el examen una hora para realizar revisiones exhaustivas a todos los postulantes, muchos de los cuales ya se encontraban en las aulas. La medida buscó garantizar la transparencia del proceso y evitar que los sistemas de comunicación pasaran inadvertidos.

Allí, otros cinco fueron detectados durante la revisión adicional y además, se identificaron casos de suplantación de identidad, lo que constituye presunto delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | Este domingo se realizó el examen de admisión en la Universidad Pedro Ruiz Gallo en Lambayeque. Personal de seguridad de la casa de estudios logró identificar a 19 postulantes que trataron de utilizar sistemas de comunicación, lo que llevó a las... pic.twitter.com/HnciOFXDI0 — Exitosa Noticias (@exitosape) April 19, 2026

Carreras a las que postulaban

Se conoce que la mayoría de los intervenidos buscaba ingresar a Medicina Humana (10 postulantes), recurrente en este tipo de casos al caracterizarse por su alta dificultad, mientras que otros se presentaban a Enfermería (3) y Comercio Exterior (1). La magnitud del intento de fraude refleja la alta competencia y presión que existe en estas carreras de gran demanda.

No es la primera vez que la Pedro Ruiz Gallo enfrenta intentos de fraude en sus procesos de admisión. En años anteriores también se reportaron casos similares, lo que ha llevado a reforzar los controles de seguridad y a coordinar con la Policía Nacional del Perú (PNP) para prevenir delitos de suplantación y uso de dispositivos electrónicos.

El incidente pone nuevamente en debate la necesidad de protocolos más estrictos en los exámenes de ingreso universitario, especialmente en carreras de alta demanda. La intervención de 19 postulantes, entre ellos menores de edad, evidencia que el fraude académico sigue siendo una práctica recurrente y que requiere sanciones ejemplares para preservar la credibilidad de las instituciones educativas.