¡Salud y deporte! Minsa realiza campaña de vacunación en partido de fútbol

19/04/2026 / Exitosa Noticias / Salud

El pasado sábado 18 de abril, en el contexto deportivo, el Ministerio de Salud (Minsa) realizó una campaña de inmunización en la explanada del estadio Alejandro Villanueva (Matute).

Esta iniciativa llevada a cabo en la previa del encuentro entre Alianza Lima y Cusco FC, promueve la importancia de la vacunación en favor de la salud de la población.

Asimismo, el Ministro de Salud Juan Carlos Velasco, mencionó que este acontecimiento deportivo va acorde con la salud y que el cuidado de la misma se incentiva por medio de la actividad física.

"Hoy estamos metiendo un gol a las enfermedades con las vacunas. La salud y el deporte van de la mano: una vida sana empieza desde la niñez, con una adecuada vacunación y hábitos saludables", señaló el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco.

Dentro de esta jornada denominada "Lo vacuno, lo protejo", menores de cinco años accedieron a vacunas del esquema regular como, influenza, pentavalente, rotavirus, varicela, polio y sarampión.

Para niños y adolescentes en el rango de edad de 9 a 18 años se aplicaron dosis contra el VPH. En el caso de la población adulta, se efectuaron vacunas contra hepatitis B y tétano.

Finalmente, las dosis disponibles para las personas de la tercera edad fueron vacunas contra la influenza y el neumococo.

Deporte y salud de la mano para acercar la vacunación a más peruanos ✅#NotaInformativa | El titular del Minsa supervisa la vacunación a público de diferentes edades en la explanada del estadio Alejandro Villanueva, en la previa al encuentro de fútbol entre Alianza Lima y Cusco... pic.twitter.com/GYgx5BJhCG — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) April 19, 2026

Durante la actividad, el titular del sector enfatizó que el país atraviesa un momento sin precedentes en el sistema sanitario, con la adquisición de más de 200 millones de medicamentos.

Esta importante compra tiene una inversión superior a los S/ 500 millones en vacunas y garantiza el abastecimiento a nivel nacional.

Por esta razón, Velasco precisó que el país cuenta actualmente con un esquema de 18 vacunas que protegen contra 28 diferentes enfermedades.

Trabajo en conjunto

Del mismo modo, el ministro agradeció el compromiso del club Alianza Lima y de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe), aliados estratégicos que por medio del trabajo conjunto hicieron posible esta iniciativa.

"Los corazones blanquiazules se unen con el corazón de la vacunación para decirle al Perú que las vacunas están garantizadas", expresó.

Este accionar reafirma que el deporte es un espacio clave para acercar los servicios de salud a la población y fortalecer la prevención en todo el Perú.

Finalmente, en el desarrollo de esta campaña de vacunación se anunció el próximo lanzamiento de la Semana de Vacunación en las Américas, una propuesta que simboliza un gran reto para el país.