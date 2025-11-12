Ventanilla: Nuevo plan de desvío en avenida Néstor Gambetta restringe vehículos de carga pesada

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras la aparición de un enorme forado que derivó en el colapsó del km 3.5 de la avenida Néstor Gambetta, en el distrito de Ventanilla, Callao, el MTC dispuso un nuevo plan de desvío debido al cierre temporal de este tramo de la vía.

Las nuevas rutas restringen el tránsito de vehículos de carga pesada de más de 6.5 toneladas, así como también para autos ligeros, que deberán circular hacia otras direcciones mientras se ejecutan las labores de reparación vial definitiva y evaluación del terreno afectado.

Nuevo plan de desvíos restringe circulación de vehículos de carga pesada por la av. Gambetta.

¿Cuál es la nueva ruta para vehículos de carga pesada?

Tras evaluar las alternativas, el MTC estableció que los vehículos pesados deberán desviarse por la carretera Panamericana Norte hasta el óvalo Naranjal, desde donde continuarán su recorrido por la avenida Canta Callao y retomar su trayecto habital.

Esa misma ruta aplicará en sentido contrario para quienes se dirijan hacia el norte.

Desvíos para autos y transporte público urbano

En el caso de los vehículos ligeros y de transporte público urbano, el tránsito se mantendrá por la avenida Néstor Gambetta hasta el ingreso a Mi Perú, desde donde deberán continuar por la prolongación de la avenida Haya de la Torre.

El recorrido sigue hacia la avenida Cusco, avenida De la Revolución y la calle Pavayacu, hasta volver a empalmar con la avenida Gambetta.

Según el MTC, los equipos técnicos vienen realizando un monitoreo constante del tránsito en las rutas de desvío con el fin de detectar puntos de congestión y efectuar los ajustes necesarios.

Asimismo, las autoridades exhortaron a los conductores a respetar las señales de desvíos establecidosa, con el fin de preservar la seguridad vial y mantener la fluidez del transporte en esta importante vía del Callao.

Ministro Aldo Prieto supervisa plan de desvío

En compañía del alcalde de Ventanilla, Jhovinson Vásquez, el ministro de Transportes y Comunicaciones Aldo Prieto se aproximó a la zona para supervisar los trabajos de planificación de rutas alternas y la ejecución del nuevo plan de desvíos.

Luego de una evaluación y en trabajo conjunto con el MTC, Provías Nacional, Sutran, ATU y la Policía Nacional del Perú (PNP), se decidió restringir a los vehículos pesados por la avenida Néstor Gambetta.

"Estamos atendiendo esta emergencia. Estamos trabajando en una solución definitiva. Nos hemos reunido con los alcaldes distritales y congresistas para trabajar de manera conjunta y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos", manifestó el titular de Transportes.

El Ministerio de Transportes ha dispuesto una nueva ruta de desvío dado el intenso tráfico generado por el cierre temporal del tramo afectado por un gran forado en la avenida Néstor Gambetta.