Precio del dólar HOY en Perú: ¿Bajó? Así cotiza el tipo de cambio este martes, 20 de enero

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Consultar el precio del dólar antes te permitirá tomar mejores decisiones que ayuden a cuidar tu economía. Por ello, conoce aquí el tipo de cambio este martes, 20 de enero, en Perú.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

El precio del dólar es importante porque afecta el costo de vida, el comercio internacional, la inflación, los ahorros y las deudas de los peruanos, así como la percepción económica. Es por eso que se sigue de cerca cuál es el comportamiento de esta divisa en el mercado cambiario de nuestro país y así evitar pérdidas o afectaciones.

Pero no todo queda ahí, ya que el mantenerte informado sobre cuáles son las fluctuaciones o cambios que tiene esta moneda estadounidense en Perú te ayuda a prever posibles movimientos futuros del dólar y tomar medidas para proteger las finanzas personales o empresariales.

También ten en cuenta que si el dólar se aprecia, los costos de productos importados (como gasolina, alimentos, tecnología) aumentan, lo que puede generar una subida generalizada de los precios en el país. Una entidad del Estado que te ayuda a conocer el valor actual de la moneda extranjera en nuestro país es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

COMPRA VENTA S/ 3.353 S/ 3.366

La Sunat recopila los datos de las operaciones interbancarias y del mercado cambiario formal, lo que te permite tener una referencia confiable para operaciones comerciales y tributarias. De acuerdo a los precios reflejados, se infiere que el dólar tuvo una leve variación en comparación al día de ayer, lunes 19 de enero, donde la compra era de S/3.354 y la venta de S/3.363.

Tipo de cambio dólar paralelo

El tipo de cambio del dólar paralelo (u Ocoña) refleja el valor de esta divisa en el mercado informal o casas de cambio, influyendo en precios de productos importados, inflación y decisiones económicas diarias. Según el portal cuántoestáeldólar.pe, el comportamiento de esta moneda para este martes en Perú es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.345 | Venta S/ 3.365.

Con ello, se refleja una variación a la baja, en comparación con ayer, donde la compra del dólar paralelo era de S/ 3.350 y la venta a S/ 3.370. Recuerda que el valor de esta divisa varía por una serie de factores, entre ellos, las decisiones del Banco Central de Estados Unidos (la Reserva Federal FED), la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), precio de las commodities, ley de oferta y demanda, inestabilidad política o económica.

Así cerró el dólar ayer, 19 de enero

El precio del dólar en el país cerró ayer, 19 de enero, en S/3,3580 (con una apertura de S/3,3590). Mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un promedio de S/3,3570, con un máximo de S/3,3570 y un mínimo de S/3,3570, según el BCRP.

Así cerró el dólar el lunes 19 de enero, según el BCRP.

Debido a que el dólar estadounidense es considerado como la moneda más usada y estable a nivel global, es importante conocer cuáles son sus variaciones y fluctuaciones en Perú, precisamente si deseas comprar o cambiar la divisa en la jornada de este martes 20 de enero.