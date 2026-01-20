Caso 'Chifagate': "No es una reunión de negocios, es de amistad", asegura abogado de empresario chino

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el abogado del empresario Zhihua Yang, Edwin de la Cruz, negó que las reuniones entre su patrocinado y el presidente José Jerí tengan fines comerciales, y aseguró que se deben únicamente a la amistad que mantienen desde hace años.

Reunión por amistad y no con fines comerciales

En medio de la controversia que ha generado los encuentros destapados del jefe de Estado y el hombre de negocios de China, el letrado de este último sostuvo que no fueron con fines comerciales, sino por lo contrario, amicales.

"Esta reunión no es de negocio, sino es una reunión de amistad. Por los periódicos se habrá enterado que la amistad entre el presidente Jerí y el señor Zhihua Yang viene de años atrás, no es que cuando ha asumido la presidencia. Estamos hablando del año 2023, 2024, que producto de la reuniones que organizaba la Embajada china y eventos culturales, de relación peruano-china, conoce el señor Yang al señor Jerí, una amistad que data de años", detalló.

En esa línea volvió a remarcar que "no hay ninguna prueba" que ha habido una conversación de negocios. El señor Johnny Yang no ha tenido "ningún contrato del Estado dentro del Gobierno de Jerí, no ha recibido un sol del Estado".

Se pronuncia sobre lo dicho por el premier Álvarez

En otro momento, de la Cruz sostuvo que "hay una movida oscura" detrás de lo que calificó como "show mediático" contra su defendido. En tal sentido, cuestionpo lom dicho por el premier Ernesto Álvarez dando a entender que el empresario chino tendía una emboscada, sobre ello sostuvo con firmeza que es "una ignorancia extrema".

"Es una pena que en el país haya una crisis política, una crisis de responsabilidad, un Congreso corrupto rechazado por el 99% de la población. No se sabe si el primer ministro defiende al presidente Jerí o no sé", enfatizó.

Al ser consultado sobre quién filtró la información respecto a la reunión a la que iba a asistir el mandatario, en un primer momento el día 26 de diciembre y, posteriormente, quién filtró las imágenes, sobre ello respondió que se encuentran investigando para saber quiénes fueron los responsables, a los que manejan las cámaras del centrom comercial.

En un escenario político en el que los encuentros de José Jerí con el empresario chino Zhihua Yang han generado una serie de suspicacias y posturas, el abogado del hombre de negocios aclaró que dichis encuentros han tenido fines amicales, pero no comerciales.