Anuncian corte de agua este 21 de enero: ¿Qué distritos se verán afectados este miércoles en Lima?

¡A tomar precauciones! A través de su canal de difusión de WhatsApp, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reportó que tiene corte programado del servicio del recurso hídrico para este 21 de enero. Conoce si tu distrito se verá afectado.

¿Por qué será el corte de agua en Lima?

La empresa estatal anunció que interrumpirá temporalmente el agua potable en distritos de Lima Metropolitana este miércoles, debido a trabajos programados de mantenimiento en su infraestructura, entre ellos la limpieza de reservorios ubicados en distintos puntos de la capital.

¿El objetivo? Asegurar la calidad del agua y el correcto funcionamiento de los sistemas de almacenamiento y distribución. En ese marco, Sedapal insta a los usuarios a tomar medidas preventivas como el almacenamiento desde ya del recurso hídrico y no verse afectados en lo que dure el corte programado.

Finalmente, la institución, a través de sus plataformas de comunicaciones oficiales, recordó a la ciudadanía que, en caso de que el servicio no se vea restablecido en el horario indicado, no duden en comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo su número de suministro a la mano, para saber el motivo de la demora. A continuación, conoce qué distritos se verán afectados el 21 de enero:

Sin agua en El Agustino

Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Corte programado en Comas

Sedapal aumenta su tarifa del agua

Este anuncio del corte de agua para este miércoles se da tras días de darse a conocer que Sedapal realizará un incremento en la tarifa de agua potable y alcantarillado en Lima y Callao, tal como lo venía anunciando desde el año pasado.

Según detalló en un reciente comunicado de prensa, la medida se aplicará desde enero de 2026 y el impacto en los recibos será visible a partir de febrero , una vez publicada la resolución en el diario oficial El Peruano. Sunass sostuvo que esta alza en la tarifa responde a la aplicación del Decreto Legislativo 1620 y alcanza a usuarios residenciales, comercios, industrias y entidades públicas.

Para los hogares con un consumo promedio de 16 metros cúbicos al mes, el incremento será de S/7,70.

al mes, el El porcentaje varía según el tipo de usuario: quienes tienen tarifa residencial (social y doméstica) verán un alza del 12 %, mientras que para los sectores comercial, estatal e industrial el aumento será del 20 %.

Comunicado de Sunass confirmando alza de tarifa de agua.

Así que recuerda llenar los baldes desde ya ante el anuncio de Sedapal de cortes programados en Lima para este miércoles, 21 de enero. Entre los distritos afectados, según el reporte de dicha entidad hasta el cierre de esta nota, son El Agustino y Comas.