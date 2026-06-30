Violento despiste de una combi mientras descendía una avenida deja tres heridos en Lurigancho-Chosica

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una combi de transporte público perdió el control cuando circulaba por una pronunciada pendiente de la avenida Unión Jicamarca, en Lurigancho-Chosica, dejando tres personas heridas y generando nuevamente preocupación entre los vecinos de la zona.

Transporte público se despistó mientras descendía por una pronunciada pendiente

El chofer de la unidad vehicular y dos pasajeros que viajaban a bordo resultaron con diversas lesiones corporales a consecuencia del violento despiste. Las autoridades informaron que los tres afectados fueron rescatados del interior del vehículo siniestrado y estabilizados inicialmente en la vía pública.

Posteriormente, los heridos fueron trasladados de emergencia a bordo de un patrullero del serenazgo con dirección al hospital más cercano. Las cámaras de seguridad del sector registraron el recorrido del vehículo, mostrando cómo descendía de manera zigzagueante por la vía antes del fuerte impacto. Las imágenes han generado preocupación entre los residentes, quienes aseguran que este tipo de incidentes son frecuentes en la zona.

Una pendiente que preocupa a los vecinos de la zona

Los habitantes de Unión Jicamarca señalaron que la avenida se ha convertido en un punto de alto riesgo debido a la velocidad con la que circulan algunas unidades de transporte. Según indicaron, no es la primera vez que se registra un accidente en esta pendiente.

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Los vecinos demandaron la instalación de reductores de velocidad, mayor señalización y controles permanentes para evitar nuevas emergencias. También advirtieron que la falta de mantenimiento de algunas unidades incrementa el riesgo de accidentes.

Daños del vehículo y riesgos en el transporte

Tras el despiste, la combi terminó con severos daños en la carrocería. Las llantas quedaron reventadas, varias autopartes se desprendieron y la puerta lateral quedó inutilizada debido a los impactos sufridos durante el recorrido. Personal de Serenazgo acordonó la zona mientras se realizaban las labores de retiro del vehículo.

Especialistas han advertido que las pendientes pronunciadas, sumadas a fallas mecánicas o exceso de velocidad, pueden convertirse en factores determinantes en este tipo de emergencias. La situación vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar la fiscalización del transporte público y garantizar el adecuado mantenimiento de las unidades.

El accidente en Unión Jicamarca no solo dejó tres heridos, sino también una nueva advertencia sobre los riesgos que enfrentan diariamente los usuarios del transporte público. Para los vecinos, la solución pasa por una mayor presencia de las autoridades y medidas concretas que eviten que otra pendiente se convierta en escenario de una tragedia.