Accidente en Arequipa: Despiste de bus interprovincial dejó más de 50 heridos en Camaná

20/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un bus interprovincial de la empresa Juanes se despistó y terminó chocando contra una vivienda en la provincia de Camaná, en Arequipa. El accidente dejó más de 50 heridos, según el reporte preliminar de las autoridades.

Bus de empresa 'Juanes' se despistó e impactó contra una vivienda

Un nuevo accidente se registró en el interior del país aproximadamente a las 00:15 horas de este sábado 20 de junio. De acuerdo a los primeros reportes, un bus interprovincial de la empresa Juanes, que cubría la ruta Arequipa-Caravelí perdió el control hasta despistarse de la vía y terminar impactando contra una vivienda ubicada a un borde de la carretera en el sector Cerrillos, distrito de Samuel Pastor, provincia de Camaná.

Tras el reporte de la emergencia en el sector, personal de Bomberos, serenazgo y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron rápidamente para atender a los pasajeros que resultaron heridos y quedaron atrapados dentro del vehículo por el fuerte impacto.

Se confirmó que las personas afectadas con lesiones de gravedad por el accidente del bus interprovincial en la 'Ciudad Blanca' fueron trasladados a centros de salud cercanos para recibir atención médica.

Accidente en Arequipa dejó varios heridos

Pese a que en las primeras horas en que se registró el accidente se reportaba una cifra de 15 heridos, el Gobierno Regional de Arequipa, a través de la Gerencia Regional de Salud, detalló que el número de afectados ascendió a 51.

A través de su cuenta oficial de Facebook la Geresa de la 'Ciudad Blanca' indicó que este grupo de personas fueron trasladadas para recibir atención en el servicio de Emergencia del Hospital de Camaná. Por su parte, el Gerente Regional de Salud, Dr. Walther Oporto Pérez, agregó que ante la magnitud del evento, se activó una respuesta articulada para el traslado y atención de los pacientes.

También se indicó que además de la policía y serenos de la localidad, participaron ambulancias del Hospital de Camaná, Centro de Salud Ocoña y P.S. La Planchada.

"Hasta el momento, siete pacientes fueron referidos al Hospital Honorio Delgado, mediante ambulancias del Hospital de Camaná, C.S. Ocoña, P.S. La Planchada, Hospital Alto Inclan de Islay, EsSalud y SAMU - base el Cruce de La Joya, quienes acudieron a apoyar ante la gravedad de la emergencia", señaló Oporto Pérez.

Investigan causas del despiste del bus interprovincial

La policía viene realizando las diligencias e investigaciones respectivas que ayuden a esclarecer las causas exactas que dieron origen al accidente en Camaná este sábado 20 de junio para determinar las responsabilidades del caso.

Es así como una vez más un incidente vial se reportó en el país: un bus interprovincial se despistó y terminó impactando contra una vivienda en el sector de Cerrillos en la provincia de Camaná. Geresa de Arequipa indicó que hasta el momento hay al menos 51 heridos por el accidente.