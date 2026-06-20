VMT: Encapuchado armado desata balacera contra vivienda multifamiliar y genera caos entre vecinos

20/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un sujeto encapuchado, con gorra y vestido completamente de negro, sembró el terror en Villa María del Triunfo al atacar a balazos una vivienda multifamiliar de tres pisos ubicada en la calle Albino Torres. El hecho ocurrió alrededor de las 9:30 de la noche del último jueves y generó gran preocupación entre los vecinos de la zona.

Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que el desconocido caminaba por la vía pública. Al llegar frente al inmueble, abrió fuego sin mediar palabra y realizó hasta seis disparos contra la vivienda. Tras perpetrar el ataque, el sujeto se retiró del lugar antes de que pudiera ser intervenido por las autoridades.

Vecinos alarmados por balacera

A pesar de la violencia del atentado, ninguna persona resultó herida. La vivienda se encontraba ocupada al momento de los disparos, por lo que los ocupantes vivieron momentos de angustia. Un familiar de los afectados relató que inicialmente pensó que se trataba de un ruido común, pero poco después le informaron que se estaba produciendo una balacera, lo que generó pánico entre los presentes.

Tras el ataque, efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la zona para iniciar las investigaciones. En la escena aún se observaban los seis casquillos de bala recogidos como evidencia, mientras que en la fachada del inmueble quedaron marcados dos impactos de proyectil que evidencian la magnitud del atentado.

Vecinos del sector señalaron que en la vivienda afectada se vende cerveza durante la madrugada. Sin embargo, manifestaron su sorpresa por lo ocurrido, ya que consideran que se trata de una zona tranquila. Los familiares de los propietarios acudieron a la comisaría Nueva Esperanza para presentar la denuncia correspondiente, aunque evitaron pronunciarse sobre las posibles causas del ataque.

🔴🔵 VMT: Encapuchado desata balacera contra vivienda multifamiliar.



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Mientras tanto, la calle permanece restringida a la espera de los peritos de criminalística, quienes realizarán las diligencias de ley. Las autoridades confían en que las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia permitan identificar y ubicar al responsable de este nuevo hecho de violencia en Villa María del Triunfo.

Es así que, el ataque en Villa María del Triunfo refleja el preocupante incremento de la criminalidad en Lima, donde las balaceras contra viviendas y negocios se vuelven cada vez más frecuentes. La presencia de delincuentes armados y la sensación de impunidad generan alarma en la población. Este hecho evidencia la necesidad urgente de reforzar el patrullaje, la inteligencia policial y las estrategias de prevención para frenar la violencia urbana.