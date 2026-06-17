Presidente José Balcázar tiene previsto viajar hoy, miércoles 17 de junio, al Vaticano para reunirse mañana con el papa León XIV

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José María Balcázar tiene previsto viajar hoy, miércoles 17 de junio, a Roma para reunirse el día de mañana con el papa León XIV en el Vaticano, con la finalidad de invitarle formalmente a que realice una visita apostólica al Perú para finales del 2026.

Como se recuerda, el Congreso de la República aprobó su pedido de ausentarse del territorio nacional del 15 a 19 de junio; no obstante, el inicio de su primer viaje oficial se vio postergado por 48 horas para coordinar acciones frente a los anuncios de movilizaciones contra los resultados de la segunda vuelta presidencial.

Espera finiquitar fecha de retorno del papa al país

De acuerdo con lo anunciado por el mandatario el último domingo 14 de junio a Exitosa, su viaje al "Viejo Continente" se debe realizar este miércoles 17. Su audiencia privada con León XIV será el jueves 18, en la cual participará el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin. Tras llevar a cabo el encuentro, retornará inmediatamente al país.

Balcázar ya dio pistas sobre el esperado retorno del sumo pontífice el Perú. El 7 de junio, durante la segunda vuelta, el mandatario reveló que la visita apostólica de Robert Prevost iniciaría el próximo 10 de noviembre.

En febrero último, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García Camader, anunció el regreso del santo padre al país para este fin de año, contexto que generó una inmensa expectativa en el Perú, principalmente en la zona norte del país.

¿Quiénes acompañarán al presidente en su viaje oficial?

A través de la Resolución Ministerial N.º 207-2026-PCM, publicada el domingo 14 en el Diario Oficial El Peruano, durante su estadía en Roma, el mandatario estará acompañado por siete integrantes de su despacho, las cuales se detallan a continuación:

Sr. Alonso Tenorio Trigoso (Secretario General del Despacho Presidencial). Sra. Blanca Nelly Quiroz de Balcázar (primera dama). General de Brigada EP Julio Ulises Mori Rabanal (Secretario de Seguridad de la Casa de Gobierno del Despacho Presidencial). Coronel EP Christian Gabriel Laynes Campoblanco (Subjefe de la Secretaría de Seguridad de la Casa de Gobierno del Despacho Presidencial). Coronel PNP Manuel Jesús Vásquez Idrogo (Jefe de la Unidad Funcional de Seguridad de la Casa de Gobierno del Despacho Presidencial). Teniente Coronel EP Jersson Maguin Loyaga Arce (Edecán del presidente). Comandante PNP Sarita Elizabeth Bravo Solsol (seguridad del presidente).

Cabe precisar que, dicho dispositivo fue refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez. Asimismo, el mandatario se mantendrá a cargo del despacho de la Presidencia de la República empleando tecnologías digitales, en el marco del artículo 8-A de la Ley N.º 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, incorporado por la Ley N.º 31810.

El presidente sostendrá su primer viaje oficial, a poco más de un mes para dejar el cargo, vía sucesión constitucional. La población espera que se confirma las fechas del retorno de León XIV al país.