Waynapicchu retoma operaciones: Todo lo que debes saber sobre su reapertura este 1 de julio

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La montaña Waynapicchu reinicia sus operaciones turísticas este 1 de julio, tras culminar exitosamente los trabajos de mantenimiento y conservación especializados. Esta medida busca garantizar una experiencia segura para los visitantes, optimizando la infraestructura necesaria en el Circuito 3 de la majestuosa ciudadela inca.

Mejoras en infraestructura y seguridad

Los trabajos ejecutados por el Ministerio de Cultura se centraron en la Ruta 3-A del Circuito de la Realeza. Se priorizó la conservación de las escalinatas prehispánicas, realizando una limpieza profunda de los muros de contención y mejorando los sistemas de drenaje pluvial existentes para evitar erosiones.

Para aumentar la seguridad de los viajeros, se instalaron nuevas barandas con cable acerado en los tramos con mayor pendiente. Asimismo, se incorporaron escaleras adicionales que facilitan el desplazamiento por zonas críticas, reforzando así la estabilidad estructural del sendero para todos los turistas nacionales e internacionales.

Según el Mincul, estas acciones de prevención son fundamentales para proteger la integridad de los restos arqueológicos. El personal técnico especializado supervisó cada detalle del proceso durante el mes de junio, asegurando que el patrimonio se mantenga en condiciones óptimas para el público.

"Las intervenciones realizadas permiten elevar los estándares de seguridad y preservación de este patrimonio mundial, asegurando que los visitantes disfruten del recorrido con total tranquilidad durante su ascenso a la montaña, cumpliendo con los protocolos establecidos para la conservación del complejo arqueológico más importante", indicó.

Rutas habilitadas en el Circuito 3

Con esta reapertura, el Circuito 3 vuelve a estar completamente operativo para los visitantes. Este recorrido incluye a la montaña Waynapicchu, el camino hacia la Gran Caverna y Huchuy Picchu, ofreciendo diversas opciones para quienes buscan explorar las alturas andinas.

Las autoridades confirmaron que esta disponibilidad es clave para el flujo turístico durante la temporada alta. Los visitantes podrán retomar sus planes de viaje, accediendo a todas las rutas programadas, lo cual reactiva significativamente la oferta de turismo de aventura en la región del Cusco.

Es importante recordar que el acceso a estas rutas requiere una reserva anticipada debido a la alta demanda. Los turistas deben verificar sus boletos con antelación en las plataformas oficiales, respetando los horarios establecidos para garantizar el orden dentro de la maravilla del mundo.

El reinicio de actividades en Waynapicchu para este 1 de julio marca un avance importante en el turismo de Cusco. La combinación de mantenimiento, seguridad y rutas habilitadas en Machu Picchu permite que los viajeros disfruten plenamente de la riqueza histórica y cultural durante todo el año.