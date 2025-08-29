WhatsApp dejará de funcionar en estos CELULARES en septiembre: Revisa si el tuyo está en la lista

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Agosto está a punto de terminar para dar paso a septiembre, un mes que llega con una noticia que ha causado preocupación en algunos usuarios debido a que WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares. A continuación, te brindamos la lista completa para que tomes tus precauciones.

¿En qué celulares dejará de funcionar?

WhatsApp, la app de mensajería más utilizada del mundo, ha anunciado una nueva actualización de compatibilidad que afectará a miles de usuarios a partir del 1 de septiembre de 2025. Como parte de su política habitual, la plataforma dejará de dar soporte a ciertos modelos de celulares con sistemas operativos antiguos u obsoletos, lo que significa que ya no podrán usar la nueva versión de la aplicación.

Según dio a conocer Meta, la decisión es el avance constante en las funciones y protocolos de seguridad que se vienen implementando por la aplicación para la protección de datos y brindar una mejor experiencia al usuario.

Los dispositivos móviles que ya no contarían con la aplicación de mensajería más popular y no tendrán acceso a las nuevas opciones que la app habilitará próximamente, serían los siguientes:

Dispositivos Android afectados (Android 5.0 o anterior)

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2.

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini.

Motorola: Moto G (primera generación), Droid Razr HD.

Huawei: Ascend D2.

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V.

HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601.

Dispositivos Apple afectados (iOS 12 o anterior)

iPhone 5.

iPhone 5c.

iPhone SE (primera generación).

iPhone 6 (si no ha sido actualizado más allá del iOS 12).

Cabe precisar que los celulares que no puedan actualizar la nueva versión de WhatsApp sí seguirán teniendo la aplicación en sus teléfonos, pues lo único que no podrán tener son las nuevas versiones y funciones de la app de mensajería.

Recomendaciones a usuarios de la app

WhatsApp ha realizado cambios para mejorar su servicio a los usuarios, así como proteger su seguridad y fomentar un ambiente seguro. Las actualizaciones suelen llegar con novedades y funciones que faciliten su uso o los usuarios tengan acceso a otras propuestas innovadoras.

Para minimizar el impacto de la transición puedes resguardar la información:

Actualizar el dispositivo: Adquirir un modelo apto para recibir futuras versiones de la aplicación.

Respaldar la información a través de una copia de seguridad de todos los chats y archivos en la nube (Google Drive para Android, iCloud para iPhone) desde la configuración de la app.

de todos los chats y archivos en la nube (Google Drive para Android, iCloud para iPhone) desde la configuración de la app. Utilizar WhatsApp temporalmente mediante una computadora, aunque no sea una opción a largo plazo.

aunque no sea una opción a largo plazo. Intentar actualizar el sistema operativo, siempre y cuando el fabricante aún ofrezca soporte para ese modelo.

De esta manera, se conoció la lista de celulares que dejarán de tener WhastApp debido a que su sistema operativo quedó obsoleto y no soportarán las nuevas actualizaciones que proporcionará la aplicación de mensajería instantánea a partir del 1 de septiembre de 2025.