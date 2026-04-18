JEE desestima pedidos para anular las elecciones interpuestas por Wolfgang Grozo y Edward Málaga

18/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 rechazó una solicitud para anular por completo las elecciones generales del 12 de abril presentada por el candidato presidencial de Integridad Democrática, Wolfgang Grozo. La entidad tomó la misma decisión con un pedido similar interpuesto por el congresista Edward Málaga. Ambos políticos solicitaban la nulidad de los comicios argumentando que la extensión de la jornada electoral vulneraba la normativa electoral vigente.

JEE desestima pedidos de Grozo y Málaga

Según dio a conocer el portal Infobae, el JEE Lima Centro 1 desestimó la demanda de Wolfgang Grozo precisando que las únicas personas facultadas para exigir la nulidad de los comicios por causal de demoras en la instalación de las mesas de sufragio, "son los personeros de mesa y los personeros nacionales o legales de las organizaciones políticas".

"En consecuencia, de conformidad a las consideraciones expuestas, corresponde declarar improcedente la solicitud de nulidad parcial de la elección de presidente y vicepresidente de la Republica para el distrito electoral Único Nacional, formulada por el ciudadano Wolfgang Mario Grozo Costa", se lee en la resolución.

En el caso del requerimiento del legislador y aspirante a senador Edward Málaga, la autoridad electoral argumentó que, por no tener la condición de personero legitimado, el pedido "carece de legitimidad". Además, observa que el parlamentario no precisa en su documento cuáles son las mesas de votación a observar ni los actos electorales específicos que se pretenden anular.

"Por ello, no corresponde emitir pronunciamiento sobre el fondo del pedido, más aún si, el escrito ingresado por el ciudadano Edward Málaga Trillo, carece de legitimidad para actuar de manera directa dentro del procedimiento electoral, y con la representación que exige el ordenamiento electoral", se lee.

Transparencia exige a ONPE y JNE mayor transparencia

La Asociación Civil Transparencia demanda información fidedigna y oportuna ante el sistema electoral para evitar noticias falsas, solicitando el cómputo oficial sobre ausentismo y actas observadas que garanticen transparencia en un contexto caracterizado por las irregularidades.

Según la institución, resulta necesario que la ONPE explique detalladamente cómo funciona el sistema de cómputo de resultados finales. La intención es que la ciudadanía comprenda cada fase técnica, reduciendo cualquier margen de duda respecto al procesamiento de los votos emitidos.

De esta manera, se ha dado a conocer que el Jurado Electoral Especial rechazó las solicitudes del candidato Wolfgang Grozo y el congresista Edwar Málaga para anular las elecciones.