"Ya había tomado la decisión": Médico forense confirma que Darwin Condori se quitó la vida

En diálogo con Exitosa, el exgerente de peritaje del Ministerio Público, Danny Humpire, indicó que existen elementos probatorios de que Darwin Condori se quitó la vida. Por tal motivo, expuso los argumentos que considera fundamentales a tomar en cuenta, a fin de que también se esclarezca lo ocurrido en el caso de Sheyla Cóndor.

En el programa Informamos y Opinamos, el experto en pericias de homicidios indicó que, basándose en sus conocimientos, considera que hay evidencias claras para concluir que el suboficial cometió suicidio.

Además, sugirió que el corte que tiene en la muñeca permite entender cómo ocurrieron los hechos. "El principio de reconstrucción de los hechos nos dice: (Darwin) se sube al banco, amarra y se coloca la cuerda, y antes de soltarse, se corta con profundidad. Esto le origina el sangrado, un shock hipovolémico. Eso lo mata", detalló.

Por otro lado, la periodista Karina Novoa consultó al experto por el caso de Sheyla Cóndor. En esa línea, Humpire considera que cabe la posibilidad de que Condori haya cometido el crimen junto a un cómplice.

"En los casos de descuartizamiento, siempre ha habido más de una persona. La misma Dirincri lo sabe, cuando he trabajado con ellos. No es un invento, siempre había (un cómplice) Todavía no se puede establecer, si fue con una sierra mecánica o eléctrica. No sabemos que elemento fue el mecanismo de acción que aplicaron con el tejido óseo", señaló